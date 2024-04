Antonio Velázquez: "No tengo miedo a nada. El miedo es un ancla que no te deja avanzar"

Supo desde pequeño que lo suyo era el mundo de la interpretación. Antonio Velázquez Bautista (Granada, 1981) es un actor conocido por sus interpretaciones en series de televisión españolas como Sin tetas no hay paraíso (2009), Tierra de Lobos (2010-2014), Hermanos (2014), Buscando el norte (2016), El final del camino (2017), Las chicas del cable (2017-2020) Grasa (2021) y La Promesa (2022-2023)​.

Estaba empezando sus estudios en el politécnico de Suboficiales pero el destino tenia otros planes para él. Su vida cambió en el verano de 1998, cuando el compositor, actor y director Chileno Carlos Miranda le escogió para un papel en la película Diálogo del amargo.

Estudió interpretación en la escuela La Barraca, en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía de Sevilla y La Sala de Málaga.

En 2009 alcanzó popularidad gracias a su interpretación protagonista en la miniserie Paquirri​ y a su papel recurrente en la serie Sin tetas no hay paraíso. Hoy hablamos con Antonio de su magnífica trayectoria como actor y de los nuevos retos y proyectos profesionales que le ilusionan.

Tienes una gran trayectoria como actor. ¿Cuándo descubriste tu verdadera vocación?

Creo que fue la vocación la que me descubrió a mi o, dicho de otra manera, si Carlos Miranda no llega a aparecer aquel verano del 1998 por mi pueblo, quizá no estaríamos haciendo ahora esta entrevista.

¿Cuál era tu sueño en la infancia?

Pasé mi infancia en el Cortijo “Venta de la Cebada”, donde soñar formaba parte de mi día a día. Soñaba con construir casas en los árboles, con convertir una bicicleta en un ciclomotor o poder volar, para coger las almendras; la imaginación, fue algo tan poderoso durante mi infancia, que no tenía grandes metas o aspiraciones de futuro, tenía todo lo necesario para ser feliz.

¿Cuáles han sido los actores y películas que más te han inspirado?

Son muchos los actores que, a lo largo de mi carrera, he admirado o han podido ser una fuente de inspiración, recuerdo con especial cariño a Fernando Fernán Gómez y, como no, “El Viaje a ninguna parte” una obra maestra que perdurara para siempre.

¿Quién era tu ídolo y a quién te querías parecer de pequeño?

Mi ídolo y al cual he querido parecerme siempre ha sido mi padre, él, fue siempre mi referente, me enseño lo mejor que te puede enseñar un padre, a ser libre en esta vida.

¿Qué personas han sido fundamentales en tu carrera profesional?

Carlos Miranda me introdujo en esta vida de la farándula, pero una de las personas más importantes, en mi carrera y en mi vida, ha sido, mi maestro y amigo, Javier Garcimartin, él, ha sido todo, maestro, amigo, psicólogo, hermano… Sin él, este camino hubiera sido otro.

¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les dijiste que querías ser actor?

Yo estaba estudiando para acceder al Politécnico de Suboficiales de Zaragoza, apenas tenía diecisiete años cuando apareció Carlos Miranda con su Corto “Dialogo del Amargo”,recuerdo que Carlos tras finalizar la grabación me dijo, tienes algo especial, deberías plantearte formarte como actor, yo estaba muy entusiasmado con todo lo que había vivido durante el rodaje y cuando se lo dije a mis padres, que quería ser actor, ellos me miraron y me dijeron: 'Antonio, eso es muy difícil, pero... si eso es lo que quieres, te apoyamos'.

¿Quién te ayudó a conseguir tu golpe de suerte?

Lo recuerdo como si fuese ayer, sonó el teléfono y al descolgar y preguntar que quién era, me dijo: 'Antonio, soy Luis Sannarciso'. Esa llamada fue mi golpe de suerte, Luis, fue esencial en mi carrera, me puso en el mapa y le agradezco todo lo que hizo por mi

¿Qué recuerdos tienes de tu primera actuación?

Me llamo mucho la atención cuando llegaron todos aquellos camiones llenos cables, focos y toda esa gente alrededor, trabajando, parecía que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, todos, menos yo que no sabía que iba a pasar después de todo ese despliegue Recuerdo, también, que todo el equipo hablaba inglés, el cámara era japonés y yo estaba entre asustado y maravillado, fue una sensación increíble.

Honestamente, ¿imaginabas que tu sueño se haría realidad?

Sinceramente, no, pero ocurrió algo que lo cambiaria todo. Apenas dos años después de empezar a estudiar interpretación, mi padre enfermo de cáncer y desgraciadamente, falleció, en ese momento tire la toalla y volví a casa con mi madre y mis hermanas, no tenía fuerzas para seguir luchando por un sueño tan difícil, pero, fue mi madre la que me dijo: Tu padre te apoyaba, creía en ti, yo no puedo ayudarte económicamente pero creemos en ti, es tu sueño y tienes que ir a por él, desde ese día hasta hoy, cada casting, cada proyecto va por mi padre, nunca me vio interpretar ningún personaje, pero estoy seguro que jamás hubiese podido interpretar ninguno de esos personajes sin ese -va por ti, papa!

La gente solo ve el éxito. ¿Has tenido que realizar muchos sacrificios a nivel personal para conseguir el éxito profesional?

Todos realizamos sacrificios para conseguir algo. Nunca he buscado el éxito, con trabajar ya es suficiente, pero si, a veces, las cosas no salen como uno se imagina y dejas cosas en el camino, doy gracias de tener a mi familia que es mi cable a tierra.

¿Qué recuerdos tienes de tu papel protagonista en la miniserie "Paquirri"? ¿Qué te aporto esta serie?

Todos los recuerdos de ese personaje son maravillosos, Paquirri fue un gran proyecto, no solo me aporto un gran aprendizaje como actor, también me aportó muchos amigos, como el director, Salvador Calvo, con el que mantengo hoy, una gran amistad. Son de esos castings que recordaras toda tu vida.

¿Y de trabajar bajo las órdenes de Álex de la Iglesia en “Mi Gran Noche” y “30 monedas”?

Álex es un genio, es de otro planeta, me siento muy afortunado, he tenido la suerte de trabajar dos veces con él, y cuando un director confía plenamente en ti, eso, se siente. Álex, me transmite confianza y seguridad a la hora de desempeñar un papel.

Y llegó “La Chicas del Cable”. ¿Quién era el Inspector Cuevas? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Yon González, Blanca Suárez, Martiño Rivas y Maggie Civantos?

Trabajar en la primera serie que producía Netflix en España, era sentirse todo un afortunado y más con un personaje masculino que se salía de los cánones de la época, Yo entre a formar parte del equipo en la segunda temporada, eso implica que ya todo el mundo se conoce y es como una gran familia, la cual, me tendió su mano y empecé a formar parte de ella desde el minuto uno, adoro a cada uno de mis compañeros.

Eres uno de los protagonistas de la nueva serie de TVE ‘La promesa’. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Cuando, Carmen, mi representante, me llamo y me dijo que Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras de casting de La Promesa, querían que interpretase a Mauro, me emocione. Pocas veces, en esta profesión, consigues un papel sin hacer una prueba, un casting… Luego vino la segunda parte, el saber que era una diaria, nunca había trabajado en un proyecto de emisión diario, con lo que eso implica Ha sido un reto y les estaré eternamente agradecido a ellas y sobre todo a su productor, Josep Cister, por confiarme a Mauro.-

¿Desde tu experiencia, qué consejo les daría a la nueva generación de actores que quieren seguir tus pasos?

No considero que nadie deba seguir mis pasos, que sigan los suyos propios y que francamente es una profesión muy difícil. Son muchos los factores que se tienen que dar, para poder vivir de esta profesión, pero sí que les diría, que se formen, que estudien y que busquen su mejor artista

¿En qué consiste el día a día cuando estas ensayando?

Intento ser un lienzo en blanco en donde el director pueda dibujar.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Trabajo, trabajo y más trabajo.

¿Cuál fue el mayor desafío o logro?

Seguir luchando día a día para permanecer en esta profesión, eso, ya es un logro.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Hagas lo que hagas en esta vida, se feliz. Me lo dijo mi padre.

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

El más memorable, está aún por llegar.

Has colaborado con muchas artistas. ¿Cuál de tus colaboraciones se acabó convirtiendo en un proyecto más emocional para ti?

Con cada compañero compartes mil emociones, y, de alguna manera, todos se acaban convirtiendo en alguien especial para ti, en esos momentos.

¿Con qué directores te gustaría trabajar?

Me gustaría trabajar por toda esa nueva generación de creadores, me encantan los directores jóvenes y con ganas de hacer cosas diferentes.

¿Con qué nuevos proyectos nos vas a sorprender?

En este momento estoy sumergido en un proyecto personal, junto a Juanra Gonzalo, de CUARZO PRODUCCIONES, espero que pronto pueda daros más detalles, solo puedo decir que me entusiasma mucho el poder levantar un proyecto desde cero.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

El no tener miedo a nada. El miedo es un ancla que no te deja avanzar.

Si no fueras actor ¿qué crees que serías?

Probablemente, en cualquier especialidad de la Guardia Civil. Ayudar a la gente es algo que me fascina.

¿Es importante tu imagen para tu trabajo? ¿Le dedicas mucho tiempo a cuidarla? ¿Cómo cuidas tu piel?

Por supuesto que es importante, como cultivar tu mente, nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo y tienes que estar al servicio del personaje, generalmente me pongo en manos de profesionales, en este caso tengo la gran suerte de poder trabajar con Massumeh, quizás sean, los mejores a lo que a la piel se refiere.

Eres muy deportista. ¿Qué deportes practicas?

He trabajado casi toda mi vida en el campo, el campo es muy duro y exigente, desde pequeño montaba a caballo, jugaba al futbol, salía a correr por la montaña, en los pueblos tocamos casi todos los deportes, en mi caso, tampoco era que se me diera muy bien alguno en concreto, pero, si, siempre he practicado deporte y sigo haciéndolo, ahora practico boxeo y bicicleta.

¿Cuidas tu alimentación?

Como de todo, no me vuelvo especialmente loco con cuidar la alimentación, también depende mucho del personaje que este interpretando en ese momento.

¿Cuáles son tus restaurantes y comidas favoritos?

Como buen Granadino, por supuesto que, casi siempre escojo dieta Mediterránea

¿En qué medida te preocupa el medioambiente?

Imagínate, me he criado en el campo. Mi pasión por la naturaleza y los animales forman parte de mi ADN

Eres muy comprometido con el medioambiente. Háblame de tu iniciativa “Ecoperegrino” en el Camino de Santiago.

La acción que hice con Ecoembes como ecoperegrino consistía, en hacer el camino De Santiago, concienciando a los peregrinos de que recogieran la basura que encontraban a su paso, fue una experiencia única, en la que me pudo acompañar mi chica, vivimos momentos únicos.

Eres una persona muy solidaria. ¿Con qué ONGs colaboras?

Prácticamente he colaborado con casi todas las ONG's de España, la verdad es que en donde me necesiten, y pueda ayudar o hacer algo de ruido, ahí estaré.

¿Qué haces cuando necesitas desconectar?

Me voy a mi pueblo, con mi gente. Pinos Del Valle es el único sitio donde desconecto por completo

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me encanta el bricolaje, la decoración y, sobre todo, la agricultura.

¿Qué series estás viendo y cuáles recomiendas?

Acabo de terminar Machos Alfa y me ha parecido una serie muy inteligente. Creo que, Laura y Alberto Caballero, han hecho una gran serie.

¿Qué música suena en tu Spotify?

(Ríe) Quizás sea un poco pedante, pero, me encanta la Zarzuela y la Ópera, en mi coche y en mi casa, solo vas a encontrar esa música.

¿Qué libro le ha generado el mayor impacto en tu vida?

El vendedor de naranjas.

Un libro que nunca te cansarías de leer…

El Principito.

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche y cuáles recomiendas?

Risas…En estos momentos “Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving Y un libro que recomendaría, sobre todo, para quien le guste la interpretación “Conversaciones con Al Pacino” de Lawrence Grobel, me pareció una autobiografía muy interesante.

Una película que ha visto una y otra vez. ¿Cuál es la película que más veces has visto?

El Padrino, West Side Story, La vida es Bella, El Viaje a ninguna parte... son tantas las que he visto una y otra vez.

Quizás la película que mas he visto, y en el cine, ha sido Moulin Rouge, trabajaba en una sala de cine de Granada como acomodador y creo que ví, todos los pases durante dos meses, no me cansaba de ver aquel espectáculo.

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades y países favoritos?

Me quedan muchos sitios aun por conocer, me encanta México, es un país donde podría vivir perfectamente.

¿Cuándo viajas, que es lo que nunca falta en tu maleta?

El cargador del Movil, esté donde esté, hablo todos los días con mi madre.

Un fin de semana en Granada. Tus lugares favoritos.

Granada es mágica de un extremo a otro, desde Sierra Nevada hasta la Costa Tropical, eso si, parada obligatoria en El Valle de Lecrin.

¿Qué personalidad histórica te hubiera gustado conocer o interpretar?

No es ninguna personalidad histórica, pero me hubiese gustado hacer un remake de “Curro Jiménez”

Una frase que te inspira…

Sembrar es lo mas hermoso que puede hacer el ser humano y lo demás, son películas.

Un recuerdo especial de su infancia.

Siempre recordaré el olor del pan tostado por la mañana, hecho en la chimenea con las ascuas de la noche anterior.

Un lujo…

Poder formar parte de esta profesión

Un vicio…

El limón, lo confieso soy adicto

Un capricho inconfesable…

Las motos

¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no lo hayas hecho?

Creo que aun esta todo por hacer, siento que empecé ayer, y, me gustaría ser padre algún día.