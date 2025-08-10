Arancha de Benito, indignada: "Estoy siendo víctima de un engaño"

Arancha de Benito h ha compartido en su cuenta de Instagram una de las estafas más habituales en verano, según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios): los engaños y fraude relacionados con la reventa de entradas para conciertos y festivales, especialmente en la venta online y a precios abusivos. La reventa de entradas, tanto en la calle como online, puede conllevar recargos excesivos, entradas falsas y falta de garantías. Es lo que le ha ocurrido a ella con el concierto de Coldplay. La banda actúa el 22 de agosto en Wembley Stadium (Londres) y, en lugar de comprar las entradas en puntos de venta oficiales, confiaron "en la hija de un directivo de una gran empresa musical a nival nacional".

"Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación y la impotencia que me ha creado una situación que estamos viviendo unos amigos y familias. Yo, especialmente, porque he sido la responsable", dice Arancha antes de dar su explicación acerca de una entradas que compraron hace ya nueve meses a esta persona para asistir al evento en Londres. "Ella se ofreció para comprar las entradas a través de ella y así compramos quince entradas para el concierto de Coldplay en Londres, que es el día 22. Ya teníamos billetes de avión pagados, hoteles para quince personas, entradas..."

Factura falsa

Ella le pidió una factura y, efectivamente, la persona a la que ahora denuncia a través de las redes, se la emitió. "Debido a un incidente en un concierto de AC/DC, llamé a la empresa para verificar que las entradas fueran reales y me encuentro con la sorpresa de que son totalmente falsas. Que la factura estaba falsificada y que, además, ellos no se hacen responsables porque no han sido el canal de venta".

Arancha termina la grabación expresando su deseo de que esto se solucione a tiempo. Si no, se plantearán la opción de tomar medidas legales. Antes de despedirse, recuerda a sus seguidores el error de comprar entradas por canales que no son oficiales. "La situación es bastante grave", señala.