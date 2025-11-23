Anabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija Alma con un conmovedor mensaje

Hoy hace un año, Anabel Pantoja y David Rodríguez anunciaban en sus redes sociales el nacimiento de su hija Alma con una hermosa imagen, piel con piel, y un mensaje: "Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos".

Con la llegada de Alma, Anabel veía cumplido su sueño de maternidad. Cualquiera de los temores y molestias durante la etapa de gestación se desvanecía con su criatura en brazos. Ser madre primeriza implicó un cambio radical en la vida de la pareja, que escogió la localidad canaria de Arguineguín, lejos de su Sevilla natal, para su crianza. "Aquí está mi hogar, mi clima, todo. Es una gozada llevar el embarazo aquí", justificó.

Anabel Pantoja y David Rodríguez celebran los tres meses de vida de su hija Alma Europa Press

Le siguieron meses muy duros. La menor fue ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Las lesiones que presentaba activaron el protocolo de malos tratos y tanto Anabel como su pareja, David Rodríguez, fueron investigados por un presunto delito. La causa se archivó provisionalmente y, desde entonces, la pareja ha guardado silencio.

Anabel Pantoja, David Rodríguez y Alma, su hija, llegan a Sevilla Gtres

Un años después, Alma celebra su primer cumpleaños rodeada de amor y con el mejor de los regalos: un vídeo publicado por Anabel con una recopilación de imágenes inéditas: la ecografía de Alma en el vientre materno, viajes, paseos, juegos y otras tiernas escenas. "Hace 1 año, estabas dentro de mí, empezaste a formar todo tu cuerpecito ahí, tu corazón latía desde dentro, yo lo sentía y es tan alucinante … La vida. Feliz cumpleaños, princesa", escribe.

En el vídeo, lee una conmovedora carta: "Justo dentro de mí, en mi barriga, hace un año. ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Cómo pasa el tiempo! Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Pues sí, Alma, naciste al lado del mar. En una isla preciosa que es nuestro hogar y nuestra casa… Eso sí, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa y vas a vivir todo lo que hemos vivido papi y yo. Nuestro Rocío, nuestras tradiciones... sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con papi, que le encanta".

Alma, según dice, está dando sus primeros pasos y le da igual la fatiga que ello supone o el inevitable lumbago. "Estamos deseando verte correr". La orgullosa madre concluye con un amoroso aviso: "Yo me quedo contigo para siempre. Te quiero muchísimo, mi vida. Gracias por dejarme ser tan feliz a tu lado".