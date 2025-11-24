Toño Sanchís, condenado a dos años de prisión por apropiarse de casi medio millón de euros a Belén Esteban

El enfrentamiento entre Belén Esteban y su antiguo representante, Toño Sanchís, ha llegado este lunes a lo que podría ser su desenlace. La Audiencia de Madrid ha impuesto a Sanchís una pena de dos años de prisión tras considerar acreditado que se quedó de forma indebida con 475.571 euros, cantidad fijada por la sentencia, que correspondían a la colaboradora.

Según el fallo, al que tuvo acceso EFE, el representante aprovechó la "confianza absoluta" que Belén depositó en él para aplicarle durante años comisiones superiores a las pactadas. En lugar del 20% establecido, llegó a quedarse el 30% o el 40%, e incluso el 85% de los contratos firmados, tal y como recogió la prensa rosa hace una década, cuando el caso salió a la luz.

Toño Sanchís ya fue condenado en procedimiento previo por lo civil a abonar 388.868 euros a Belén Esteban, pero solo llego a cobrar una parte en efectivo y otros 375.000 euros mediante la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo, que arrastraba una hipoteca superior a los 200.000 euros y que posteriormente vendió.

Tras esto, la tertuliana decidió iniciar el proceso que finalmente llegó a juicio en octubre y del que ahora se ha conocido sentencia.

La resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid concluye que entre el 13 de mayo de 2009 y 2015 el acusado ingresó cerca de 400.000 euros al aplicarle una comisión mayor del 20% que establecía el contrato firmado entre su agencia y la empresa de Esteban.

Según el fallo, Belén depositaba una "confianza absoluta" en Sanchís, hasta el punto de no revisar los cálculos de las comisiones pactadas y limitarse a recibir las cantidades que él le abonaba. Fue en 2015 cuando detectó las primeras irregularidades. El tribunal da credibilidad a la versión de la colaboradora televisiva.

La sentencia también subraya que ambos mantenían una relación de "gran amistad", lo que explicaría que Belén delegara por completo sus asuntos en el representante.

Durante el juicio, la Fiscalía acusó a Sanchís de un delito continuado de apropiación indebida cometido entre 2009 y 2015, por el que solicitó tres años y medio de prisión y que indemnizara a Esteban con la cantidad aún pendiente, calculada en 339.549 euros.

Por su parte, el abogado de Esteban, Carlos Aguirre de Cárcer, del despacho Santiago Mediano Abogados, pidió cuatro años y medio de cárcel y una indemnización de 475.571 euros, cifra respaldada por los informes periciales.

La defensa reclamó la absolución alegando que no existió delito. Sanchís insistió durante su declaración en que Belén Esteban era consciente del aumento de la comisión y de lo que firmaba y cobraba.