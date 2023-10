Así ha afectado a Silvia Bronchalo la decisión de Daniel Sancho en el juzgado de Koh Samui

Esta mañana Daniel Sancho ha acudido a los juzgados de Koh Samui para testificar ante el tribunal, acompañado de su padre, Rodolfo Sancho. Su progenitor no ha dudado en apoyar a su hijo en esta cita judicial, clave para el futuro del cocinero. Finalmente, la vista se ha aplazado al próximo 13 de noviembre porque el acusado ha solicitado la presencia de un intérprete en español que le traduzca con claridad todos los cargos que se le acusan y poder declarar.

Es la primera vez desde que Daniel Sancho está encarcelado en la prisión de Koh Samui que se reencuentra con Rodolfo sin cristales de por medio. En los juzgados, padre e hijo han podido verse fuera de la cárcel, lugar en el que se encuentra desde agosto, tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta. En dos semanas, el cocinero volverá a los juzgados y tendrá que responder si se declara culpable o inocente del crimen.

Rodolfo Sancho acude a los juzgados de Koh Samui GTRES

En esta primera visita judicial, solo ha acudido a acompañar a Daniel su padre, aunque se esperaba también la presencia de Silvia Bronchalo. Así lo publicaba "La Sexta Noticias", que ambos asistirían a los juzgados de Koh Samui para apoyar al cocinero en la vista. Pero de momento, la expareja del intérprete ha preferido seguir alejada del foco mediático. Su paradero sigue aún sin conocerse aunque todo apunta a que sigue en Tailandia. Desde el primer día en el que el joven pudo recibir visitas en prisión, su madre se trasladó al país asiático para estar cerca de su primogénito.

Aún así, no es de extrañar que Silvia Bronchalo no haya asistido hoy a los juzgados por la estrategia a seguir de la defensa de Daniel. De hecho, según han desvelado en el programa "Vamos a ver", el equipo legal del cocinero "está estudiando pedir la nulidad de toda la investigación por estar en tailandés". "Desde que ha empezado toda la investigación, Daniel nunca ha contado con un traductor español. Todo está en tailandés y Daniel no entiende tailandés", señalaban.

Por tanto, ahora que se ha aplazado la vista dos semanas, será el próximo 13 de noviembre cuando, finalmente, se pueda producir el esperado encuentro de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres de Daniel, para apoyar a su hijo en su momento más decisivo ante la justicia tailandesa. Ahora solo queda esperar a que, finalmente, acabe produciéndose la esperada imagen de ambos.