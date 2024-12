María José Suárez se moja sobre su relación con Iker Casillas y su amistad con Eva González

A principios de este mes de diciembre, la portada de una de las revistas más conocidas del mundo del corazón sorprendía con imágenes de María José Suárez e Iker Casillas en lo que parecía una romántica cita. Las fotografías no mostraban besos ni arrumacos, pero sí una evidente complicidad que llevó a muchos a pensar que entre la modelo y exfutbolista podría haber más que una simple amistad.

Rumores que han ido a más después de que esta semana se publicaran nuevas fotografías de Casillas y Suárez. Una inesperada relación que ha puesto a los dos en el disparadero. Él, tan discreto y áspero con la prensa como siempre, no se ha pronunciado al respecto, pero María José sí ha tenido a bien responder a varias preguntas que unos intrépidos reporteros le han lanzado mientras paseaba por la calle.

“Ya lo dije en su momento cuando salieron las primeras (imágenes), que nos ibais a ver más veces juntos y ya está”, ha comentado María José Suárez, cuya relación con su anterior pareja, Álvaro Muñoz Escassi, terminó hace solo unos meses. Declaraciones con las que intenta quitar hierro al asunto y hacer ver que solo son amigos que lo pasan bien de vez en cuando, cenando y paseando juntos cuando tienen tiempo libre.

Algo más molesta se ha mostrado cuando se le ha preguntado si esta relación ¿de amistad? con Iker Casillas ha pasado factura a la suya con Eva González. Cabe recordar que el exfutbolista y la presentadora de “La Voz” fueron pareja en el pasado, pero esto no parece ser un problema para este inesperado triángulo ¿amoroso?

María José Suárez niega estar conociendo a Iker Casillas Europa Press

“¿Pero cómo va a ser mi relación con Eva? Por favor, qué absurdez”, ha comentado. Sin embargo, lo cierto es que los rumores de distanciamiento entre ellas comenzaron cuando la propia González respondió con un “a mí ya no me sorprende nada” a las preguntas sobre la relación entre María José y su ex, Casillas.

El caso es que Suárez resta importancia al asunto y sigue tachando de “gilipolleces y tonterías” las habladurías relativas al tipo de vínculo que mantiene con Iker. De momento, los protagonistas se resisten a compartir más datos sobre el culebrón, así que parece que solo el tiempo podrá destapar lo que realmente se oculta detrás de esta inesperada y recurrente conexión entre las pasarelas de moda y las porterías de fútbol. ¿Solo amistad o algo más?