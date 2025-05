Así fue la boda de Natalia, hija de Emilio Butragueño, y Samuel Poutignat: todas las imágenes

La familia de Emilio Butragueño todavía está de celebración. Natalia, la hija mayor del exfutbolista, fruto de su matrimonio con Sonia González, pasó por el altar el pasado sábado 3 de mayo para darse el “sí, quiero” con el jugador de pádel Samuel Poutignat, ampliando así el árbol genealógico de una de las sagas más conocidas del panorama social.

La ceremonia religiosa que convirtió al deportista y a la bailarina en marido y mujer se celebró en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones, en Madrid, hasta donde llegaron familiares y seres queridos de la pareja para ser testigos de su gran día.

Natalia llegó agarrada del brazo de su padre, Butragueño, como marca la tradición. Para él, ha sido la primera boda en ejercer de padre de la novia, puesto que sus otros dos hijos, Emilio y Raquel, todavía no se han casado.

Pese a la discreción que siempre ha rodeado a esta familia, los no aplicaron la prohibición de teléfonos móviles para los invitados que suele ser habitual en los enlaces de la jet. De esta forma, han trascendido varias fotografías de las nupcias a través de las redes sociales que permiten hacerse una idea de cómo fue la jornada.

Tras el servicio religioso, los recién casados y los invitados se trasladaron hasta la finca El Albero, situada también en Torrelodones, para celebrar allí la boda. Un espacio rodeado de naturaleza pero perfectamente decorado, un entorno idílico y casi de cuento de hadas en el que casi todo el mundo quiso fotografiarse.

Tras el aperitivo servido con música en directo, llegó el momento de la comida. El menú constaba de tres platos: sorbete de limón y mora, carrillera ibérica a la mostaza, y, de postre, tarta de frambuesas y almendras laminadas.

Llegada la hora de divertirse, los novios abrieron el baile de una forma muy original: bailando en pareja la canción “September” de la banda Earth Wind and Fire. Una bonita estampa que se produjo bajo un techado de flores y luces, que dio paso a la euforia de los invitados y al comienzo de la fiesta.

Otro de los momentos más especiales estuvo marcado por otra importante tradición: el baile de la novia con su padre. Natalia y Emilia Butragueño dieron unos ensayados pasos al son de “You’ll Be In My Heart”, el célebre Phill Collins compuso para la película “Tarzán” de Disney. Una boda llena de emoción que dejó muy buen sabor de boca en todos los invitados.