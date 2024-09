Así fue la primera llamada de Rodolfo Sancho a su hijo Daniel en prisión tras su detención: todos los detalles

Ya está disponible el nuevo capítulo del "Caso Sancho" en HBO Max, cinco meses después del estreno del primer episodio. En esta última entrega, Rodolfo Sancho se sincera ante las cámaras sobre el rol que ha tomado en el caso y su papel como padre, totalmente implicado en salvar a su hijo junto a su equipo de defensa.

"Tener la información y conocer las cosas me tranquiliza más porque si no la espera es muy larga. Ponerme en un lugar activo psicológicamente me ha ayudado, así te pones en un lugar de lucha y no en lugar pasivo, que hubiera sido más duro en cierta forma", comienza diciendo el intérprete sobe cómo ha afrontado la situación. Además, ante las críticas que ha recibido por su actitud, ha sido muy claro: "Es un mecanismo de defensa, habrá gente que lo entenderá y gente que no".

"Los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no ser padre. Es muy fácil criticar si no lo eres. ¿Tú qué sabes de lo que se siente cuando eres padre? Lo importante es ser fiel con uno mismo, desentendiéndome de esto no habría podido vivir", declara sobre su papel en el caso.

Su primera llamada con Daniel

En este nuevo capítulo, Rodolfo Sancho desvela cómo fue la primera llamada telefónica que tuvo con su hijo tras ser detenido en prisión. "Daniel Sancho te llama por teléfono cuando pasa todo. ¿Qué te cuenta?", le pregunta la redactora del documental. "Lo siento, lo siento... llorando, llorando... Ha ocurrido esto", relata el actor sobre las primeras palabras de Daniel. Sobre si le hizo una pregunta o no concreta durante esa llamada con el fin de entender algo sobre lo ocurrido, el intérprete responde que no: "La verdad es que no, no recuerdo bien si le pregunto algo concreto... enseguida fue decirle que estuviera tranquilo, porque estaba muy alterado, respira". "Voy a empezar a moverme con esto, no te preocupes. Fueron tres minutos, se lo dejaban un momento el teléfono y luego se lo quitaban".

Daniel Sancho tras ser detenido en plena investigación Agencia EFE

Tras esta llamada inicial, Rodolfo Sancho se puso en marcha y pidió asesoramiento legal. "Llamé a un amigo mío que tiene una firma de abogados, pero me dijo que necesitaba a alguien con conocimiento internacional. Y tengo en el móvil una lista de abogados gigantes, hablé con alguno más... Hice un trabajo de indagación y al final tomé la decisión del equipo que tengo", explica el actor en el nuevo capítulo de HBO Max.