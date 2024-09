La desesperada última conversación de Daniel y Rodolfo Sancho tras su condena: "Todo ha sido un accidente"

Daniel Sancho ya se encuentra en la prisión de Surat Thani desde el pasado viernes. 24 horas después de haber sido condenado a cadena perpetua por asesinato con premeditación a Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023 en Tailandia. Tras el veredicto de la justicia tailandesa, el cocinero fue trasladado de la prisión de Koh Samui a su nueva cárcel, donde se encuentra en estos momentos de cuarentena por coronavirus hasta el 5 próximo 5 de septiembre, día en el que saldrá del aislamiento protocolario si ninguno de sus compañeros de celda da positivo.

Ahora, el programa "Vamos a ver" ha desvelado en exclusiva la última conversación que mantuvieron Daniel y Rodolfo Sancho tras la condena del cocinero. En ella, el joven vuelve a declararse como inocente después de que la Justicia de Tailandia lo declarase como culpable del asesinato de Edwin Arrieta."Es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar. No entiendo una cadena perpetua. No es justo. No la entiendo. Porque yo únicamente me defendí, sólo me defendí. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible", dice, desesperado, Daniel a su padre.

Daniel Sancho Agencia EFE

La defensa del cocinero ya está manos a la obra y va a recurrir la sentencia. Ni Daniel, ni sus padres, ni el equipo se esperaban que el joven fuera condenado a cadena perpetua y , hasta el último minuto, confían plenamente en que la Justicia tailandesa fallase a su favor con las pruebas presentadas en las que intentaban demostrar que no había sido el crimen con premeditación.

Mientras sigue el recurso adelante, Daniel Sancho ya se encuentra en la prisión de Surat Thani, lugar en el que esperará la resolución del recurso de su defensa tras la condena. Será el próximo 6 de septiembre -si todo va bien y nadie de su celda a positivo en coronavirus- cuando pueda recibir visitas y videollamadas. Mientras tanto, el joven está en aislamiento protocolario, al igual que ocurrió cuando ingresó en la cárcel de Koh Samui, lugar en el que ha estado de manera preventiva encarcelado este último año hasta que ha habido una sentencia por el caso.