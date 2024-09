Mercedes Milá, indignada con la actitud de Rodolfo Sancho: "A quien no entiendo es al padre"

Mercedes Milá ha sido uno de los últimos personajes públicos en pronunciarse respecto a la sentencia de Daniel Sancho. El chef ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La presentadora ha expresado a los micrófonos de Europa Press que le parecía "muy bien" dicha sentencia. "Supongo que se la suavizará con el paso de los años", ha añadido.

Su indignación con Rodolfo Sancho

Posteriormente, Milá ha lanzado un dardo a Rodolfo Sancho: "Al que no entiendo para nada es al padre", ha indicado. "¿Vosotros lo entendéis? Esa cara como de ironía, ¿no? Esa bajada por esas escaleras del juzgado, que tú dices, pero...", ha señalado. Asimismo la comunicadora ha concluido opinando acerca de la actuación de la justicia en Tailandia. "En todo caso, me han demostrado los tailandeses que son muy serios en la justicia y adelante, tú", ha sentenciado.

Rodolfo Sancho tras el veredicto del Tribunal Provincial de Samui Gtres

La estancia de Daniel Sancho en la cárcel de Surat Thani

Actualmente el hijo del actor se encuentra cumpliendo su condena en la prisión de Surat Thani, una cárcel que cuenta con más de 5.000 presos encarcelados por delitos de sangre. Ahora, Daniel Sancho ha sido trasladado al módulo 6 de alta seguridad donde comparte espacio con otros 20 hombres más. Durante los primeros días permaneció en un módulo de aislamiento respetando la cuarentena obligatoria que dicta el protocolo COVID que mantienen en el país, tiempo que ya ha llegado a su fin.

A Thai police officer escorts Spanish Daniel Sancho Bronchalo on suspicion of murdering and dismembering a Colombian surgeon from Koh Phagnan island to Koh Samui Island court, southern Thailand, Monday, Aug. 7, 2023. Somkeat Ruksaman AP

El chef, expresó su desolación ante su sentencia: "Es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, se va a demostrar. Me quiero defender hasta el final. No entiendo una cadena perpetua. Yo únicamente me defendí, solo me defendí", le transmitió a su padre, en una conversación privada a la que tuvo acceso el programa TardeAr. Mientras, su defensa está trabajando para presentar el primer recurso con el objetivo de reducir la pena.