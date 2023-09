Así fue el reencuentro de Terelu Campos y Makoke en el funeral de María Teresa Campos

Makoke y Anita Matamoros fueron dos de las cercanas a la familia que asistieron ayer al Tanatorio de La Paz de Tres Cantos para darle el último adiós a María Teresa Campos. Aunque Terelu y la exmujer de Kiko Matamoros no estaban atravesando su mejor época y habían mantenido una trifulca en directo semanas atrás, la colaboradora de "Así es la vida" y su hija no dudaron en ir arropar al clan Campos en el peor momento de sus vidas.

Makoke ha sido la encargada de desvelar cómo fue ese reencuentro con Terelu en la capilla ardiente de su madre. Quien tuvo la primera idea de ir fue Anita Matamoros, que, aunque a día de hoy su relación con Alejandra Rubio esté distanciada, le guardaba un gran cariño a la veterana periodista y sabía que no podía faltar en su despedida. La exmujer de Kiko Matamoros, muy emocionada, ha relatado cómo fue ese motivo encuentro con la hija mayor de la periodista.

Terelu Campos a la salida del tanatorio. José Ramón Hernando Europa Press

"Yo estaba muy nerviosa, ha comenzado relatando la televisiva". "Terelu estuvo conmigo enorme. Yo me emocioné muchísimo. Ella se abrazó a mi y le tengo que agradecer a Terelu muchísimo las palabras que tuvo", ha desvelado Makoke. Entonces, enterraron el hacha de guerra: "Y dijimos "ya está". Y nos abrazamos". "Y de verdad... Me vio, me dio un abrazo enorme y nos pusimos a llorar las dos", ha expresado. "Gracias, porque fuiste muy generosa", reitera la televisiva hacia Terelu Campos. "Me dijo que me quería y fue super bonito", ha declarado, muy sentida. Después de sus bonitas palabras, Carmen Borrego le ha enviado un mensaje a Makoke agradeciéndole sus palabras y expresándole lo "inmensa" que ha estado.

Además, la colaboradora de "Así es la vida" ha desvelado que su hija y Alejandra Rubio también vivieron un momento muy emotivo y ambas se fundieron en un inmenso abrazo. Tanto es así, que alguien que estaba allí, le confesó a Makoke que la única vez que había visto llorar durante la capilla ardiente a la hija de Terelu había sido en ese instante.