Así será la boda de tres días de Carolina Monje, el último amor de Aless Lequio

Carolina Monje es conocida por todos por ser la última novia de Aless Lequio, la chica que le acompañó hasta su último momento, su último amor. Pero han sido unos años especialmente intensos para la que fuese nuera de Ana Obregón y Alessandro Lequio, pues entendió que era demasiado joven como para renunciar a ser feliz, por lo que se dio una nueva oportunidad para enamorarse. Así lo hizo, conoció al empresario barcelonés Álex Lopera, vivieron una intensa historia de amor y hace seis meses anunciaron que estaban preparados para dar un paso más en su romance, con la firme intención de darse el ‘sí, quiero’.

Carolina Monje y su prometido Instagram

La pareja ya cuenta los días para intercambiar alianzas y pronunciar sus votos para jurarse amor eterno, y es que la ceremonia está fijada en el calendario para este mismo fin de semana. La boda de la exnovia de Aless Lequio quiere disfrutar de su gran día sin hacer mucho ruido mediático, pero tampoco está dispuesta a renunciar a orquestar una gran celebración que sus familiares y amigos recuerden por siempre. Es por eso que les ha hecho reservar todo el fin de semana, los tres días, para que brinden por su paso por la vicaría, como así han dado a conocer desde ‘Vanitatis’, que detallan cómo los festejos se inician el viernes y no terminan hasta el mediodía del domingo.

Carolina Monje y Álex Lopera han elegido la Costa Brava como telón de fondo a su ‘sí, quiero’. La primera cita fijada en la hoja de ruta nupcial es el viernes a las 14:30 horas, cuando los seres queridos de los futuros contrayentes se reunirán en el restaurante Pals. Se trata de uno de los locales más populares de la zona, tanto por su exquisita propuesta gastronómica como por su privilegiada ubicación rodeada de arrozales. La premisa es juntar a sus más íntimos para que vayan tomando contacto con el ambiente de celebración, romper el hielo y estrechar lazos, para que el día de la boda todo fluya. Una velada en la que han fijado una condición estilística: todos deben ir de blanco, pues se trata de una ‘white party’.

Carolina Monje en su despedida de soltera Instagram

Aunque el fin de semana comienza fuerte, hay que reservarse para el plato fuerte. La ceremonia tendrá lugar el sábado 7 de octubre, concretamente en la iglesia del pueblo de Begur, donde la novia atesora especiales recuerdos de su infancia. Ahora se le sumará el más especial, el del día de su boda, que dará comienzo al mediodía con una misa larga, para después volver a reunirse a las 14:30 horas para saciar la sed, el apetito y la curiosidad. Han sido clásicos en cuanto al dress code impuesto: ellos con traje oscuro, ellas con vestidos formales, corto o largo. Una vez ya convertidos en marido y mujer, la pareja festejará con sus seres queridos en uno de los hoteles que la familia de Carolina Monje regenta en la Costa Brava. Así se aseguran que todo salga a pedir de boca y, por supuesto, también la discreción que solicitan los novios.

Carolina Monje en su despedida de soltera Instagram

Pero, como decíamos, Carolina Monje no quiere que su boda sepa a poco a su familia y amigos, por lo que no terminarán aquí los festejos organizados. Para el cierre por todo lo alto de un fin de semana mágico, la ex de Aless Lequio ha querido convocar una tercera vez a todos aquellos que disfrutaron de la ceremonia hasta el final y aún continúen en Begur. Se citará con ellos para almorzar en un restaurante de la zona, pero ya dejando los formalismos y los códigos de vestimenta a un lado. Es momento de comentar lo sucedido la noche anterior, intercambiar anécdotas y, sobre todo, despedirse de la pareja, que da comienza su luna de miel. Ya después podrán ver el resumen de los tres días de festejos en la página web que la pareja ha creado para que sus invitados puedan subir su propio contenido, además de ver cómo se vivió la boda desde otras perspectivas. Y es que este enlace está diseñado para saborearse con tiempo y sin prisas.