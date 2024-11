Asraf Beno revela por error el día que nacerá su hijo con Isa Pantoja

Isa Pantoja y Asraf Beno están esperando la llegada de su primer hijo en común y no pueden ocultar la alegría que sienten. Por eso, Asraf Benoha cometido el error de compartir el día en el que nacerá su bebé. El modelo compartía en sus redes sociales la imagen de una aplicación que calcula de cuántas semanas está embarazada su mujer, qué día se prevé el alumbramiento y el tamaño que tendrá el pequeño en su tripa. Parece que la hija de Isabel Pantoja se encuentra en el día 71 de embarazo, es decir de diez semanas, por lo que todo apunta que será en verano cuando nazca el bebé: "Como cambia cada semana, es impresionante. Ya va quedando menos para conocerte", escribía Beno.

Según la app, el embrión tiene ahora el "tamaño de una fresa", tiene una "longitud de 3,1 centímetros" y su peso es aproximadamente de "35 gramos", y que en 29 semanas y 6 días el bebé nacerá.

Sobre la negativa de Isabel Pantoja a felicitar a Isa, Asraf ha mostrado también su opinión: "Yo creo que Isa no tiene esperanza de que su madre se ponga en contacto con ella. Ya lo dijo en su momento. Está intentando pasar página yendo a terapia (…) Es doloroso decirlo porque hasta su hermano Kiko la ha felicitado, pero es la realidad. No tenemos ni idea de cómo comunicarnos con ella, pero además Isa ha decidido que no va a estar pendiente de su madre. Si llega ese mensaje bien, pero ella ya no lo va a buscar".