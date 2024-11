Asraf se sincera sobre su suegra: "Isabel Pantoja es una ex pareja tóxica para Isa"

Raquel Bollo no fue la única que levantó el interés el pasado viernes en el plató de Telecinco. Mediaset apostó por entrevistar a Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja y futuro padre de su hijo. El yerno de Isabel Pantoja se sinceró en "De Viernes" y reveló cuál era su parecer con respecto a la relación de su mujer y su suegra, una comparación un tanto llamativa, que no dejó a nadie indiferente en el plató del espacio nocturno de los viernes en la cadena de la carretera de Fuencarral.

Un acercamiento inexistente

El futuro padre, Asraf Beno, se ha mostrado emocionado al hablar de su inminente paternidad y de cómo él e Isa Pantoja recibieron la noticia. Sin embargo, también ha confirmado que no esperan ningún gesto o felicitación por parte de Isabel Pantoja, madre de Isa, destacando que ya han pasado varios días sin contacto. Según Asraf, Isa ha decidido dar un paso hacia adelante con su vida emocional, optando por dejar atrás una relación que considera tóxica. La joven, en su proceso de terapia, busca sanar y no vivir pendiente de la atención de su madre. Asraf también relató sus intentos de mediar entre ellas, incluso haciendo llamadas que nunca fueron respondidas. Asegura que, aunque le resulta doloroso, tanto él como Isa han aceptado que no habrá un acercamiento. La falta de comunicación, junto con la ausencia de señales positivas por parte de Isabel, ha llevado a la pareja a priorizar su bienestar emocional y familiar. "Para Isa su madre es como un ex tóxico; prefiere pasar página porque no le aporta nada bueno", comentó el pasado viernes Asraf, ejemplificando que la relación está ahora mismo en punto muerto.

En cuanto a los comentarios que surgieron sobre su paternidad, Asraf se mostró desconcertado al saber que Isabel Pantoja cuestiona su papel como padre del futuro bebé. Según relató, siente que no hay motivos para dudar de su capacidad para formar una familia sólida, ya que se esfuerza diariamente por cuidar de Isa y de Albertito, el hijo que ella tuvo en una relación previa. Subrayó que su prioridad siempre ha sido el bienestar de ambos, situándolos por encima de cualquier interés personal. Asraf no entiende qué aspectos de su carácter o forma de actuar podrían preocupar a Isabel, pero aseguró estar comprometido con su rol como pareja y padre. Sus palabras reflejan la firme intención de seguir adelante con su vida familiar, independientemente de la aprobación de la tonadillera, a quien describe como alguien inalcanzable por decisión propia. Con un tono sereno, reafirmó que su felicidad está centrada en su futura familia y no en buscar la aceptación de terceros.