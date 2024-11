Isa Pantoja cuenta la gran diferencia que ha notado entre su segundo y primer embarazo

La familia Pantoja está de enhorabuena, aunque sean pocos los que vayan a unirse a la celebración… Isa Pantoja está de nuevo embarazada y espera su primer hijo junto a Asarf Beno, su marido. La joven influencer ya tiene otro hijo, Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla, quien desde hace años vive alejado de la opinión pública.

Como buena influencer, la hija de la célebre tonadillera se ha propuesto seguir los pasos de su prima Anabel Pantoja -que también está encinta y a punto de salir de cuentas- y compartir con sus más de 760.000 seguidores de Instagram detalles, sensaciones o información relativa a su embarazo que pueda ser útil a otras mujeres que también se encuentran en estado de buena esperanza.

En este sentido, Isa Pantoja ha querido explicar una de las principales diferencias que ha notado en este embarazo en relación al primero: las ganas de comer. “Me gustaría contaros mi experiencia y cómo yo lo estoy viviendo respecto a mi primer embarazo, y una cosa que noto que voy a decir desde ya es que en el primero yo sí tenía hambre y hacía todas mis comidas: desayuno, comida, merienda y cena, e incluso picaba entre horas”, comienza diciendo la creadora de contenido.

Sin embargo, en esta segunda gestación, su apetito se ha reducido tanto que la benjamina Pantoja asegura que come prácticamente por obligación. “De verdad que no tengo hambre, me obligo a comer. En parte, creo que se debe a que antes de enterarme de que estaba embarazada hice el ayuno intermitente durante varios meses. Me acostumbre a eso y ahora me cuesta volver a abrir el estómago, por así decirlo”, explica, recalcando que su ausencia de hambre “no es por las náuseas”.

Isa Pantoja Vamos a ver

Dejando a un lado estas sensaciones, Isa Pantoja y Asraf Beno están de lo más ilusionados con la llegada de su bebé, tanto que aunque todavía faltan varios meses para que nazca ya han comenzado a preparar el que será su cuarto.

Además, han empezado a mirar juguetes, un momento que ha recordado a Isa Pantoja algunos buenos momentos de su infancia. “Me encantaba jugar con el carricoche”, dice la hija de la tonadillera. Uno de los pocos buenos recuerdos que parece conservar de Cantora, teniendo en cuenta los traumas que recientemente compartió desde el plató de “¡De viernes!” y que expusieron la complicada niñez y adolescencia que vivió al lado de su familia.