Aurah Ruiz, víctima de un doloroso robo, pide ayuda ciudadana para encontrar el botín

Aurah Ruiz está desesperada. Fue estrella de los realities de Telecinco, además del papel cuché por su relación intermitente y plagada de polémicas con Jesé Rodríguez. Pero también es todo un referente en redes sociales, en calidad de influencer y líder de opinión. Todo lo que comparte en sus perfiles públicos tiene un gran alcance viral, pero pocas iniciativas han logrado el revuelo cosechado por la última que ha protagonizado. Esa en la que pide ayuda a todos sus seguidores, tras haber sido víctima de un robo.

La influencer ha solicitado la colaboración ciudadana a través de sus cuentas en redes sociales. Lo hace desesperada por recuperar lo que se han llevado los amigos de lo ajeno. Su desasosiego no viene tanto por el valor económico del botín sustraído, sino especialmente por aquellos objetos que tienen un incalculable valor sentimental y que le rompen el alma haber perdido. Es por eso que realiza un llamamiento popular en busca de sus tesoros robados.

Aurah Ruiz, en busca del tarjetero robado

La exconcursante de ‘GH Vip’ o ‘Supervivientes’ se ha visto en la obligación de pedir auxilio a sus seguidores de Instagram. A través de los stories de su cuenta personal, ha dejado un mensaje para realizar un llamamiento popular, con la esperanza de recuperar lo que es suyo. Incluso promete una jugosa recompensa para aquel samaritano que le ayude a calmar sus nervios y, sobre todo, a tener que realizar el tedioso papeleo que sobreviene tras ser víctima de un robo en el que sus documentos personales están en manos del enemigo.

Story compartido por Aurah Ruiz Instagram

“Importante. El viernes me robaron el tarjetero. Las tarjetas ya están bloqueadas, así que no podrán usarlas, pero me gustaría recuperarlo para ahorrarme volver a hacer toda la documentación, carnets, etc.”, comenzaba su llamamiento viral Aurah Ruiz, con la esperanza de que alguien se encuentre con su tarjetero robado y le entregue su valioso contenido. Pero no solo le preocupan las tarjetas, documentos de identidad y demás, sino que el tarjetero en sí “tiene un valor personal para mí”, confesaba la canaria.

Ante la idea de que pueda recuperar su tarjetero que tantos recuerdos le trae y su contenido, que tanto trabajo le ahorraría, Aurah Ruiz ofrece una recompensa. Aquel que le entregue lo que pide o se lo devuelva, en caso de que sea el propio ladrón quien quiera optar al premio final, ella promete ser generosa: “Ofrezco recompensa”. Muchas veces, los ladrones cogen todo lo que hay de valor y el resto lo dejan tirado en el suelo a su suerte. Si este es su caso, la canaria da pistas de dónde podrían encontrarlo: “Zona sur, Meloneras y San Agustín”. Además, aunque sin recompensa ya, agradece la difusión de su llamamiento para llegar a más personas y ver si así consigue tener de vuelta su preciado botín robado.