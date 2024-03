Bárbara Rey declara en los juzgados por presunto alzamiento de bienes

A menos de 24 horas para Ángel Cristo Jr. comience su aventura en "Supervivientes", Bárbara Rey ha acudido a primera hora de la mañana a la Audiencia Provincial de Madrid para declarar ante el juez por presunto alzamiento de bienes. Acompañada por Sofía Cristo y sus abogados, la vedette ha reaparecido públicamente ante los medios y se ha mostrado de lo más tranquila respecto al asunto.

Fue el pasado mes de junio de 2023 cuando conocimos que la Justicia sentaría en el banquillo a la actriz y a sus dos hijos por un presunto delito de alzamiento de bienes y por el que la Fiscalía pedía para la artista tres años y medio de cárcel. Desde que el juicio fue aplazado por la imposibilidad de localizar a uno de los testigos, Bárbara Rey no se había pronunciado sobre el asunto hasta el día de hoy, mostrándose de lo más positiva ante las cámaras tras su declaración ante el juez, asegurando que "todo ha ido muy bien y estamos muy tranquilas". "No voy a hablar del tema pero nosotras no debemos un duro a Hacienda. Bueno, un duro no porque ya no existen los duros, pero no debemos ni un céntimo y ya está", ha expresado la vedette en la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid, reiterando que "estábamos tranquilas antes y estamos muy tranquilas ahora".

Bárbara Rey y Sofía Cristo acuden a la Audiencia Provincial de Madrid José Oliva Europa Press

Sofía Cristo, al igual que su madre, también ha declarado que está muy tranquila y no ha dudado en desear suerte públicamente a su hermano en "Supervivientes", a pesar de sus diferencias y de que la relación esté rota. "Ojalá, ojalá, espero que les vaya muy bien a todos". Eso sí, parece ser que ninguna de las dos va a seguir el concurso de Ángel Cristo Jr. Según ha desvelado Bárbara Rey con cierta ironía, tiene mucho trabajo ahora mismo y que "ya veré como me reparto". "Yo estoy muy bien gracias a Dios", ha declarado la vedette, después de unos meses muy complicados. "He dicho que le deseo lo mejor y que no tengo nada más que decir", ha zanjado la actriz sobre la nueva aventura televisiva de su hijo.

Mañana, Ángel Cristo Jr. saltará del helicóptero y comenzará su aventura como participante de "Supervivientes". Junto a él, numerosos rostros conocidos competirán para alzarse como el ganador de la edición más extrema del reality más famoso de Mediaset, como Carmen Borrego o Kike Calleja. Antes de partir a Honduras, el hijo de Bárbara Rey lanzó un último zasca a su madre y su hermana, asegurando que lo que más echará de menos durante su estancia en los Cayos Cochinos será el jamón y no a su familia.