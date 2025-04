Bárbara Rey planta cara al Rey Juan Carlos y se posiciona con Revilla en su "absurda" decisión

Nadie esperaba que el Rey Juan Carlos decidiese iniciar acciones legales para defenderse de lo que se dice de él en los medios de comunicación. Más aún después de todo lo que ha supuesto que Bárbara Rey, Ángel Cristo y Corinna Larsen tirasen de la manta cada uno por su lado. La imagen del Emérito se ha visto dañada con el paso de los años por innumerables escándalos personales, familiares, económicos y de Estado. Mucho se ha opinado sobre él y se han llegado a decir barbaridades. Pero él tan solo ha elegido al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla para demandarle.

Hay quien ya teoriza por qué ha emprendido este movimiento legal para protegerse de “expresiones injuriosas”. Unos piensan que no será aceptada a trámite y que es más un gesto simbólico de cara a la galería. Otros ven en esto el inicio de una batalla contra sus enemigos públicos, esperando en breve que se incluyan otros nombres propios a la lista de demandados. Es aquí donde sale el nombre de la vedette con la que protagonizó unas polémicas fotografías en su chalé y que fueron vendidas por su hijo en la prensa internacional. Esa que lleva décadas con un tira y afloja con palacio y que ha llegado a realizar dos chantajes a cambio de su silencio. La misma que por fin ahora ha hablado.

El rey Juan Carlos, a su salida del Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), la localidad donde se disputa la regata Juan Carlos I - el Corte Inglés Máster 2024. Emilio Lavandeira Agencia EFE

Bárbara Rey, ¿tiene miedo a ser demanda por Don Juan Carlos?

Después de que Miguel Ángel Revilla fuese señalado por el equipo legal del Rey Juan Carlos, muchos se plantean si Bárbara Rey será la siguiente. Quizá ella misma haya pensado en esta posibilidad. Para despejar las dudas, desde ‘TardeAR’ han ido a hablar con ella y dicen encontrarla “tranquila y sin ningún temor de que el Emérito pueda tomar acciones contra ella, porque ella en ningún caso ha injuriado y calumniado”. También trata de encontrar una explicación a la inesperada demanda, teorizando sobre su edad ha tenido algo que ver.

En un primer momento, Bárbara Rey se mostraba reacia a hablar sobre el tema con el programa de Telecinco. “No tengo nada que hablar de este señor”, decía tajando. Después se le fue soltando la lengua y opina sobre el caso de Revilla: “Con todo lo que se ha escrito de él durante tantísimos años, si tuviera que demandar, tendría que ser al último. Me parece tan absurdo…”. Claro está, aunque no llegue a comprenderlo, también podría ser ella la siguiente en la lista a ser llamada al banquillo de los acusados. Ella dice estar de lo más tranquila: “Yo nunca lo he injuriado, ni lo he calumniado. Me parece un despropósito absoluto”.

Bárbara Rey se aventura a encontrar una explicación a esta iniciativa legal del Rey Juan Carlos, sin miedo a ofenderle de nuevo con sus palabras: “Debe ser que hacía mucho tiempo que no se hablaba de él y tenía ganas. Se han escrito cientos de libros y de cantidad de cosas, en donde han dicho cosas bastante graves e incluso mucho peores. Entonces no lo entiendo. Hay cosas que me parecen surrealista y esta es una de ellas. Tendría que demandar a media España y me solidarizo con Revilla. Que haga esto me parece de una ridiculez absoluta”.