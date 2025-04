Bárbara Rey, Ángel Cristo y Corinna, señalados por la mala suerte de Miguel Ángel Revilla

Hito histórico el de este martes, cuando el Rey Juan Carlosemprendía acciones legales contra Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria ha sido reprendido por unas “expresiones injuriosas” que habría vertido contra el Emérito durante los últimos tres años. Se ha cansado de que hablan de él con impunidad y ha decidido dar el paso de cerrar bocas. Una decisión insólita que ha pillado a propios y extraños por sorpresa. Especialmente al expolítico de 82 años, que este miércoles ha concedido una rueda de prensa para responderle públicamente.

El padre del Rey Felipe y las infantas Elena y Cristina solicita una rectificación a sus palabras y una indemnización de 50.000 euros para reparar el daño causado con sus injurias y difamaciones. Revilla reconoce que “no es cualquier cosa enfrentarse a una demanda de nuestro jefe de Estado”, aunque dice estar “con la conciencia tranquila”. Pero él mismo se preguntaba “lo que lleva rondando la cabeza: ¿por qué yo? Soy un ciudadano normal y corriente”. Además, ponía el foco en su inviolabilidad: “La rabia viene de una situación que es una anomalía de la Constitución Española, en el artículo 5, que declara inviolable al Rey para cualquier tipo de acto que cometa. Es inmune el Rey. No puede ser denunciado por nadie”. Le resulta curioso que “esa persona inmune demande a un ciudadano de a pie”. ¿Será el único?

Revilla ve "mezquino" que el rey emérito le demande y se pregunta por qué él "y no Bárbara Rey o Corinna" Europa Press

Revilla, ¿el primero de la lista de demandado?

Ya el propio líder cántabro planteaba la duda de “¿por qué yo?”. Hay otros nombres que podrían haber sido señalados por el Rey Juan Carlos de igual manera, pues también han hecho daño a su imagen pública. Marisa Martín Blázquez entiende las acciones legales del Rey como “un aviso a navegantes” y que ha elegido al político para “no rebajarse a demandar a otros personajillos”. Era él quien proponía dos mujeres.

“¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles? ¿Por qué no se ha querellado contra Corinna, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela? ¿Por qué no se ha querellado contra esa gente que ha dicho cosas muy gordas? Yo no he llegado a decir eso. ¿Por qué a mí? La única razón que se me ocurre es que este señor quiere atajar otras voces, dar un escarmiento presentando una demanda a un hombre popular”, propone. Al oír esto, Susanna Griso ha preguntado en ‘Espejo Público’ a sus colaboradores si creen que “Bárbara Rey podría ser la próxima”. Ninguno lo ve probable. Tampoco la propia vedette, que dice estar tranquila porque “en ningún momento he calumniado o injuriado contra él”.

Miguel Ángel Revilla se olvidó de Ángel Cristo, quien también ha puesto en jaque en los últimos meses al Rey Juan Carlos. Sus revelaciones han ido más allá, llegando incluso a vender fotografías de alto voltaje protagonizadas por el Monarca con Bárbara Rey. Material que después fue utilizado para realizar chantajes a la Corona y el Estado. El político cántabro se revuelve: “¿Por qué yo y no el CNI? Queréllese usted contra el CNI o Bárbara Rey. Sabemos que tiene dinero fuera y se demostró. ¿Y por qué yo y no el CNI que ha publicado una lista de todo lo que fuimos pagando los españoles en dependencias para sus amigas? Queréllese usted contra el CNI o Bárbara Rey o con Corinna”, repetía enfadado y en aún “shock”.