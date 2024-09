Bárbara Rey reacciona al escándalo de las fotografías: se avecina vendaval

Después de unos meses de intrigante calma chicha en la relación de Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr., sin una brizna de viento que moviese las aguas habitualmente revueltas, esta misma semana volvía el ciclón y lo hacía con más virulencia que nunca. La revista holandesa Privé publicaba unas fotografías de la exvedette y el Rey Juan Carlos en actitud cariñosa que había vendido su propio hijo.

Ante el ataque, que ya se vislumbraba, la artista ha anunciado que tomará medidas legales contra él y contra todo aquel que difunta esas imágenes que, según dice, le fueron sustraídas y pertenecen a su ámbito privado.

Ángel Cristo De viernes

El viernes, solo unas horas antes de que Ángel Cristo volviese a sentarse en el plató de ¡De Viernes! para volver a la carga e insistir en la autoría de las fotografías, Bárbara Rey se dejó ver ante las cámaras visiblemente afectada por todo lo que está sucediendo. Ante el empeño de la reportera, indicó que su único deseo era huir de la prensa y reiteró su negativa a hablar sobre el asunto. "No voy a decir ni media palabra", reiteró.

No obstante, no pudo evitar expresar su dolor con una frase suficientemente elocuente: "No puedo entender cómo no han parado esto, aquí hay mucho mar de fondo". Con sus palabras, Bárbara insinúa que las polémicas imágenes es solo la punta del iceberg de un escándalo mayor con detalles muy comprometedores que podrían ver la luz después de tres décadas de silencio. Además de advertir de su intención de demandar a todo aquel que considere que ha vulnerado sus derechos, mantiene que su hijo no es el autor de las fotografías.

Lejos de achantarse, Ángel Cristo Jr. volvió a señalar a su madre la noche del viernes y ofreció más detalles sobre lo que él llama "historia de un chantaje", refiriéndose al uso que hizo su madre durante años de este material que ella tomó como seguro de vida y que ahora le ha estallado en sus propias manos. "Son fotos mías y se hicieron en mi casa por encargo de mi madre. Con el fin de arreglarse la vida", aclaró. Cuando la presentadora, Bea Archidona, le preguntó si se trató de un chantaje al Rey Juan Carlos, el respondió sin titubeo: "Exacto".

El hijo de Bárbara Rey y hermano de Sofía Cristo avisa que llegará hasta el final de esta historia en la que él se presenta como una víctima más de la personalidad "manipuladora", según sus palabras, de su madre. "Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, que el rey haya tenido que exponerse ante todo esto. No sé si me tendré que poner delante de un juez pero al menos yo me moriré tranquilo", confesó en televisión.