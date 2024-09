Sofía Cristo explota contra Ángel Cristo Jr. tras la última traición a su madre, Bárbara Rey: "Malnacidos"

Ángel Cristo Jr. ha dado el golpe maestro a Bárbara Rey vendiendo unas fotografías privadas de su madre con el Rey Don Juan Carlos I a la revista holandesa "Privé", imágenes que han visto hoy la luz y que han causado un gran revuelo mediático a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras.

La artista ha sido la primera en reaccionar a la última traición de su hijo. "Me he quedado... En fin. No sabía que podían llegar a este extremo, qué vergüenza. No tengo nada que decir. Lo único es que con esto se demuestra quien es mi hijo y como es. No voy a hablar más, solo eso, que se demuestra cómo es, y cómo ha sido toda la vida", ha expresado Bárbara en "Espejo Público" en directo por teléfono, en shock.

Portada de la revista "Privé" holandesa Privé

Sofía Cristo, hermana de Ángel, tampoco ha tardado en pronunciarse sobre la venganza de su hermano y también ha entrado en el programa de Antena 3 del que es colaboradora. "Estoy flipando porque acabo de aterrizar y tengo el teléfono que echa humo, estoy indignada, esto es vergonzoso, son unos sinvergüenzas... Mañana estoy ahí para desarrollar lo que me dé la gana. No sé cómo se pueden ser tan malísimas personas y tan malnacidos, así lo digo", ha declarado la DJ, atónita, en directo. Mañana, Sofía Cristo se sentará en el plató de "Espejo Público" y, sin tapujos, hará frente a la nueva traición de su hermano contra su madre.

Robo del trastero

Bárbara Rey demandó a su hijo Ángel este mes de julio. En la demanda, la artista lo acusó de haber sustraído material de carácter sensible, aprovechándose de la confianza que ella depositaba en él. De entre las pertenencias que había en el trastero se encontraban fotografías privadas de la artista que, ahora, él ha vendido a una revista "Privé". En el reportaje, el texto señala que Ángel Cristo ha vendido las imágenes por "venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras",