Ángel Cristo da detalles inéditos de cómo Bárbara Rey supuestamente chantajeó al Rey Juan Carlos

Ángel Cristo ha vivido un calvario desde que es pequeño y cree que la culpable de sus males de infancia y adolescencia la única responsable es su madre, Bárbara Rey. No resta importancia a sus traumas a la mala vida que le dio su padre, pero el dinero que había en casa siempre supuso una tentación para caer en malos hábitos. Él logró evitar el oscuro mundo en el que su hermana, Sofía Cristo entró de lleno siendo aún una niña. Cree que la culpa de esto es, en parte, de su madre, porque les permitía acceder a grandes sumas de dinero, que estaba en su dormitorio apilado a montones. ¿De dónde salía tantos millones? Para él la respuesta es tajante: “Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España ”, comienza a tirar de la manta para narrar lo que supuestamente vivió en primera persona, aunque siempre ha preferido negarlo en público y asegurar que jamás su camino se cruzó con el ahora Emérito.

La versión de Ángel Cristo ha cambiado radicalmente en su polémica entrevista en ‘De Viernes’, cuando hacía dos años en otras declaraciones negase la mayor. Ahora quiere poner el foco en su madre, a quien considera que no ha estado a la altura desde que es tan solo un niño. Pero entre las muchas cosas que le tiene que recriminar está lo sucedido con el Rey de España, siempre según su testimonio. Y es que considera que ha estado en situaciones que no le corresponde a un niño, como ser testigo de los supuestos encuentros para captar imágenes con las que presuntamente llevar a cabo el chantaje: “Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey y yo voy a hacer las fotos”, llega a asegurar en su entrevista.

Para la consecución de este supuesto chantaje, Ángel Cristo recuerda que se utilizaron unas fotografías que él mismo hizo, a petición expresa de su madre. Bárbara Rey le pidió ayuda a su hijo, siempre según su testimonio en ‘De Viernes’, para que recabase pruebas que no dejase lugar a dudas sobre su vínculo real. El menor accedió, pues era conocedor de las penurias que sufría en casa y consideró que podría beneficiar a la familia. Así, recuerda cómo “estaba escondido y mi única preocupación es que don Juan Carlos no escuchase el ruido del disparo” de la cámara. No escatimó en gastos y siguió adelante con el encargo recibido hasta el final: “Hice todos los carretes que pude”, reconoce.

Ángel Cristo 'De Viernes'

Eso sí, esta versión que ahora narra con detalle Ángel Cristo dista mucho de la que ha mantenido durante todos estos años en los medios de comunicación. También la visión que tiene sobre su madre se ha modificado con el paso de los años. Hace tan solo dos años atrás, el protagonista concedía una entrevista destacando la valentía de su madre por sacar adelante a dos niños pequeños sola y sin ayuda. También quería desligarse de la sombra real que siempre acompañaba a su madre, dejando claro que jamás su camino se había cruzado con el del Rey Emérito: “No es cierto que yo llamase tío Juan al Rey. Yo nunca lo he conocido, no lo he visto en mi vida. ¡Qué va! Mi madre siempre ha sido muy protectora con todos esos asuntos, nos ha mantenido al margen. De ese tema yo no puedo hablar, le corresponde a ella”, decía en su exclusiva en el kiosco rosa. Ahora se desmiente a sí mismo y se reconoce protagonista en la trama que supuestamente terminó con un chantaje real.