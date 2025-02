Bárbara Rey, víctima de otra “mano negra”: vetos, censuras y ajustes de cuentas

Bárbara Rey está en boca de todos después de que el año pasado su hijo, Ángel Cristo, decidiese tirar de la manta. Comenzó acusándola de feos episodios de su infancia, señalándola como culpable de todos los males que ha sufrido de niño, e incluso de provocar los malos tratos que le propinaba su padre. Hablaba de escenas de violencia doméstica, sexo, drogas y situaciones que un niño no debió ver, en las que el Rey Juan Carlos también jugó un papel protagonista. La entrada del Emérito en sus vidas supuso un punto de inflexión. Para el joven fue un trauma lo que fue obligado a hacer para tomar unas fotografías que después ayudarían a los chantajes que se llevaron a cabo. Para la vedette fue el principio del fin, denunciando que una mano negra le quitó el brillo a su carrera. Se quejaba de llamadas de teléfono que terminaban con su despido o programas que cambiaban de franja horaria para llevarlos al fracaso. No quería poner nombre, aunque siempre apuntaba a ambientes palaciegos.

El look más provacador de Bárbara Rey. Gtres

Ahora, muchas décadas después, vuelve a sufrir el mismo calvario con una mano negra que no le permite levantar cabeza. Así lo han señalado este miércoles desde el programa ‘TardeAR’, apuntando que los nuevos problemas laborales de Bárbara Rey responden a la influencia externa que está ejerciendo una persona que no le quiere bien. Las revelaciones vertidas por su hijo han sido el inicio de un nuevo revés, que se ha materializado ahora después de filtrarse los audios de sus conversaciones privadas con el Rey Juan Carlos. Lo que en ellas se decía atacaba a muchos sectores, algunos muy delicados, lo que le ha granjeado muchos enemigos. Según Leticia Requejo, periodista del citado programa de Telecinco, la artista está siendo de nuevo víctima de “vetos en algunas cadenas”. Es decir, que las puertas que se le estaban abriendo poco a poco se han visto cerradas a cal y canto de manera abrupta.

“Una mano negra sigue en la vida de Bárbara Rey”, se ceba en el programa de Telecinco, denunciando que la vedette está sufriendo vetos que le imposibilitan volver a trabajar. No vendrían por parte de Mediaset, cadena que le ha abierto las puertas de par en par para ajustar cuentas con su hijo, en busca de acrecentar sus datos de audiencia. Incluso le han realizado especiales muy ambiciosos, que dejaban otros trabajos en el limbo. Ahora, según la periodista, no era tanto por decisión propia sino más por la interacción de una “mano negra”, que regresa a su vida para causarle más pena si cabe: “En los últimos proyectos que ella ha participado no han llegado a buen puerto”.

Desde el programa de ‘TardeAR’ se habla de vetos, también de censura: “Ciertos entes no quieren trabajar con ella después de eso”, señala haciendo alusión a los audios de la artista con el Rey Juan Carlos, que décadas después terminaron saliendo a la luz, muy a su pesar. Bárbara no los publicó, pues se habría granjeado jugosos ingresos por ello, sumándose este tanto su hijo, que vendió fotografías y material sensible a terceros, incluso fuera de nuestras fronteras, así como los medios que tuvieron acceso a dichas conversaciones telefónicas y que terminaron dando la vuelta al mundo. Tanto revuelo ha causado, que la vieja “mano negra” que hundió a Bárbara Rey está dispuesta a volver a frenar su triunfo.