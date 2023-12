El bautizo de Ana Sandra, sin su abuelo Alessandro Lequio

Mañana domingo, a las cinco de la tarde, tendrá lugar en la iglesia madrileña de Nuestra Señora de La Moraleja el bautizo de Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio. La abuela de la niña, que nació por gestación subrogada en Miami, ha elegido el mismo templo en el que tuvo lugar el funeral por el alma de Aless tras su fallecimiento en mayo del 2020. Pero la feliz abuela, que considera esta ceremonia religiosa como el último homenaje póstumo a su hijo, tiene una espina clavada en el corazón: que el padre de su hijo, Alessandro Lequio, conozca a su nieta, e incluso que asista al bautizo. Pero al cierre de esta edición el conde no parece dispuesto a ver a la niña.

Hace apenas unos días, Ana lanzaba un mensaje, ¿desesperado?, a quien fuera su pareja: «La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe… es la hija de tu hijo, y Aless sería muy feliz si pudieras abrazarla». A lo que el colaborador televisivo contestó: «Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien… Lo importante es cómo estoy yo, cómo están mi mujer y mi hija y lo demás me da igual».

Alessandro Lequio Vamos a ver

Así pues, si no ha cambiado la situación en las últimas horas, la ausencia del abuelo será la nota negativa en el bautizo de Ana Sandra. Y aunque asegura que respeta la decisión de Ana de haber llevado a cabo el proceso de gestación del bebé, reconoce que «por una cuestión de higiene mental, he decidido no hablar, soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y me mantengo en silencio». Lequio es padre de otro hijo, Clemente, fruto de su matrimonio con Antonia Dell’ Atte, que reside fuera de España y parece improbable que venga al bautizo de su sobrina.

De todas formas, Obregón se plantea un día tan especial como un acto íntimo al que han sido invitados sus más allegados, su familia y los amigos más cercanos. La madrina será su sobrina Celia Vega- Penichet, a la que está muy unida, y que, tal y como se especifica en el testamento de su tía, será la persona que cuidará de Ana Sandra si a ella le sucede algo. «Celita era como una hermana para mi hijo y está enloquecida con mi nieta. Y va a cuidar perfectamente a Ana Sandra cuando yo ya no esté». En cuanto al padrino, será Nacho Ansorena, amigo y socio de su hijo. No faltarán los hermanos de la actriz, con sus respectivas parejas, sus sobrinos, amigos como Raúl Castillo, más conocido como Ra, casi un hermano, Susana Uribarri (que es su representante), y Ramon García, con el que tan buenos programas presentaron juntos, al igual que durante varios años las Campanadas de fin de año en TVE.