Beatriz Rico, rota por tener que decir adiós a su único hijo

Beatriz Ricoes una madre destrozada este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La actriz no tiene espíritu de lucha este viernes, pues se ha mostrado completamente derrotada en sus redes sociales. Se enfrenta a uno de los momentos más duros de cualquier padre, el tener que ver cómo sus hijos se hacen mayores y emprenden el vuelo solos para alejarse del nido. Un instante en el que las emociones se entremezclan, pues sientes orgullo por ver cómo construye su propio futuro, a la vez que no puedes evitar el sentimiento de pérdida y abandono. Al final, para ella el cóctel ha tenido como resultado un atracón a llorar, como así ha querido mostrar a sus seguidores, en busca de consuelo.

Casada desde el 2015 con el policía Rubén Ramírez, fue madre en su primer matrimonio. Ahora, su único hijo vuelve a hacer las maletas para vivir fuera de España, tal y como anuncia ella convertida en un mar de lágrimas. No es la primera vez que el joven emplaza su vida lejos de la protección de su madre, pues estuvo completando su formación académica en Dublín durante casi un año. Pero esta vez su vástago vuelve a coger un avión, como así ha mostrado con dos imágenes del joven arrastrando las maletas camino al aeropuerto, mientras su desconsolada madre se despedía desde el coche.

“Estoy bien, de verdad. La llorera se pasa”, comenzaba a escribir Beatriz Rico para no preocupar demasiado a sus seguidores al verla llorar. Después pasa a explicar el motivo: “Chiquitín se marcha a vivir fuera de España. Uf… esto es muy duro. Mucho. Muchísimo. No es nuevo eh, ya estuvo un curso entero en Dublín y lo llevé… muy bien, de verdad. Muy orgullosa de mí misma y mi gestión de las emociones”, destacaba la actriz y cantante, que está tratando de nuevo sacar fuerzas para afrontar este reto una vez más, aún sin fecha de regreso de su hijo a casa.

Aun así es capaz de sacar el lado positivo: “Me he dado cuenta de que si él es feliz, me da igual dónde esté. Me da igual no tenerlo al lado físicamente. Lo único que importa es que esté bien. Si él está bien, todo está bien. Padres y madres del mundo, yo sé que me entendéis”, buscaba cierta solidaridad entre aquellos que tienen hijos y se han enfrentado a esta situación o temen poder experimentarla en un futuro.

Pese a saber que está haciendo lo correcto a apoyar a que su hijo viva experiencias fuera de casa, Beatriz Rico no ha podido evitar que las lágrimas inunden sus ojos a la mínima de cambio desde que lleva haciéndose a la idea. Estas últimas semanas han debido ser especialmente complicadas, pero también gratificantes al aprovechar cada instante con su hijo antes de tener que decirle adiós este viernes. Momento en el que ha llorado lo más grande: “Al abrazarle me he puesto a llorar, claro. Y me dijo al oído ‘gracias’. Y yo le dije lo mismo que cuando se fue a Dublín ‘sé feliz. Vuela’. Si en esa ocasión salió bien, no sé por qué tendría que ir mal en esta, vamos”, zanjaba positiva la actriz.