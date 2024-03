El refugio de Beatriz Rico mientras aprende a vivir alejada de su hijo

Beatriz Rico lo ha pasado especialmente mal este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mientras muchas teñían las calles de color morado y sus redes sociales de tonos púrpura con mensajes feministas, la actriz estaba inmersa en su propio drama personal, al tener que despedirse de su hijo. Su único retoño hacía las maletas para comenzar una nueva etapa más allá de nuestras fronteras, lo que suponía dejar a su madre desconsolada y rota en lágrimas, como así mostraba ella misma en sus redes sociales. Una foto en primer plano dejaba claro el dolor que sentía ante la marcha de su vástago: “Estoy bien, de verdad. La llorera se pasa”, comenzaba antes de explicar el motivo de su amargo llanto.

Beatriz Rico Instagram

Junto a dos imágenes de su hijo arrastrando las maletas camino al aeropuerto, la intérprete y cantante anunciaba que “Chiquitín se marcha a vivir fuera de España”. Un revés que le hace sentir orgullo por él, pero también pena por tener que decirle adiós: “Esto es muy duro. Mucho. Muchísimo. No es nuevo eh, ya estuvo un curso entero en Dublín y lo llevé… muy bien, de verdad. Muy orgullosa de mí misma y mi gestión de las emociones”. Pero para poder tener éxito una vez más ante la nueva aventura que inicia su hijo, sin fecha de regreso prevista y sin haber desvelado el destino que le espera, la actriz debe mantenerse activa.

Beatriz Rico sabe a la perfección que su hijo estará bien allá donde va, pues la separación en meramente geográfica y ella velará por su bienestar en todo momento. El sentimiento de protección de una madre no entiende de fronteras. Pero mientras su hijo se acomoda en su nuevo hogar, ella trata de llenar el vacío que ha dejado con mucho trabajo, su principal refugio en tan delicados momentos personales. Aunque lleva felizmente casada desde 2015 con el policía Rubén Ramírez, el vacío que deja el hijo que tuvo de un matrimonio anterior es inmenso. Aun así, ya ha comenzado a llenar los huecos con citas importantes en su calendario profesional.

En el mismo escrito en el que se despedía de su hijo convertida en un mar de lágrimas, Beatriz Rico también anunciaba su próxima parada. “Mucho mejor irme hoy a trabajar que quedarme en casa rondando como alma en pena y echándole de menos. No, no”, reconocía. Y es que este, para ella, iba a ser un “finde movido” no solo por tener que llevar a su vástago al aeropuerto y regresar a casa para notar su ausencia, sino porque este mismo viernes se subió al escenario. “Estoy muy contenta de poder subirme a un escenario y dedicar la función a todas vosotras”, escribía la actriz en sus redes al anunciar su espectáculo, ‘Pepa, no me des tormento’, de este viernes.

Beatriz Rico tiene la agenda plagada de citas con el público. Así, anuncia que su nueva aventura sobre el escenario le llevará próximamente a Valencia y León, lo que la mantendrá con la mente ocupada ahora que la marcha de su único hijo le roba toda la atención. Una forma animada de mantenerse distraída “del coche al teatro y del teatro al coche”, que siempre le merece la pena, pues lo hace para compartir su talento con el público que tantas alegrías le da y del que ahora recibe su calor y apoyo. Pero ella está positiva, porque ha aprendido a sacar una lección, como así remataba: “Me he dado cuenta de que, si él es feliz, me da igual dónde esté. Me da igual no tenerlo al lado físicamente. Lo único que importa es que esté bien. Si él está bien, todo está bien. Padres y madres del mundo, yo sé que me entendéis”.