Belén Esteban manda un recado a Terelu Campos tras no haber sido invitada al homenaje a María Teresa

La despedida de María Teresa Campos dejó un gran vacío entre sus amigos más cercanos y todos los seguidores de una de las presentadoras más importantes de España, pero en especial hizo mella en sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Han pasado más de diez meses del caluroso homenaje que tanto en redes como en persona se le hizo a la televisiva y será en la víspera de su 83 cumpleaños cuando vuelvan a reunir en una misa que tendrá lugar el próximo lunes 17 de junio en la parroquia Santa María de Caná, en Madrid. Un evento para el que ya están ultimando los detalles, pero a poco del esperado homenaje se ha desatado la polémica por la lista de invitados, o más bien por la de no invitados.

Este jueves han sido los colaboradores del extinto “Sálvame” los que han puesto el grito en el cielo para preguntar dónde estaban sus invitaciones a la misa. En concreto ha sido Belén Esteban, que hace algunas semanas empezó una guerra con Terelu, la que ha querido dejar una advertencia muy clara: “Yo voy a la misa de María Teresa Campos que la quería y me quería muchísimo”, ha dicho antes de añadir que: “Me pondría en el último banco”, ha remarcado la importancia de guardar un mínimo de respeto.

María Teresa Campos, muy presente: Terelu se derrumba y Carmen Borrego lleva sus zapatos Europa Press

Lo cierto es que esta decisión de la princesa del pueblo no habría sido tomada al primer impulso, ya que desde su espacio televisivo ha desvelado que ya se había puesto en contacto con la mayor de las Campos, aunque todavía no ha recibido respuesta: “Hola Terelu, ¿qué tal? Me he enterado de la misa. ¿Me podrías decir dónde va a ser y a qué hora? Gracias”, ha leído el mensaje que había enviado. Una situación que no termina de convencer a María Patiño, que señalaba que a ella le daría “vergüenza” asistir cuando no le han dicho nada. Belén por su parte está tranquila, ya que está “segurísima de que me va a contestar”.

Ante el debate que se ha despertado sobre esta no invitación David Valdeperas ha querido explicar un poco el contexto: “Según nos cuentan hay división en la familia respecto a cómo hacer este funeral. Es decir, hay una parte de la familia que lo quiere hacer de forma íntima. Por eso Terelu no se lo ha comunicado a ninguno de vosotros. Y hay otra parte de la familia que sí ha querido hacerlo como un evento, y por eso los medios se han enterado”. Una información que ha hecho levantar más la voz de la de Paracuellos: “Cómo yo tenga que ver a gente que no ha estado unida a María Teresa…”.