Belén Esteban se sincera sobre el robo que sufrió en su casa: "Sé quién lo hizo"

Belén Esteban ha concedido una nueva entrevista, esta vez en el 'Inédito Pódcast'. Allí se ha sincerado sobre una situación complicada que tuvo que atravesar: el robo que sufrió en casa hace once años mientras ella estaba de vacaciones familiares en Miami. "Fui con dos personitas pequeñas, y estando allí me llaman para decirme que habían entrado en mi casa. Se llevaron todo, pero yo sé quién me robó", ha asegurado la de Paracuellos de Jarama. Al preguntarle de nuevo, si sabe quién lo hizo, la televisiva ha respondido: "Sé quién me robó por instinto mío".

Pese al tiempo que ha transcurrido desde el hurto, la colaboradora ha asegurado que se acuerda con todo detalle: "Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaran joyas que me había regalado mi abuela.Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras", ha declarado. Esteban ha revelado que los autores del robo "se llevaron hasta mi ropa interior". "Se llevaron gafas, me destrozaron la casa. Mi madre y mi hermano tuvieron que venir de Benidorm porque les llamó la policía", ha agregado.

¿De qué es lo que más se arrepiente?

Durante esta charla, la tertuliana ha respondido a las preguntas que tenían que ver con 'Sálvame'. "¿Qué es lo que se te ha escapado y más te has arrepentido?", le preguntaba uno de los presentadores. "Son muchas... pues, un día que venía de una reunión con mi gestora y me di cuenta de que una persona se había llevado lo que no era suyo y lo dije en el programa. Iba tan caliente... bueno, lo hubiera dicho igual. Entonces, ahí se abrió la veda y me acuerdo de que llevé papeles, papeles, papeles, papeles y la justicia me dio la razón", ha respondido Belén Esteban, recordando su batalla judicial con el que fue su representante, Toño Sanchís.

'La princesa del pueblo' ha asegurado: "Tuve que aguantar de todo. De esa persona me importaba una mierda lo que dijera de mí, pero profesionales de televisión...", Además, ha reiterado que "todo" estaba ya "pagado". "Pero eso fue una época que pasó y hay que mirar para el futuro, pero es verdad que ahí tuve que demostrar a toda España, como yo digo, que decía la verdad", ha señalado.