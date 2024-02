Toño Sanchís reaparece con un recado para Belén Esteban: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

Han pasado años desde que Toño Sanchís no vuelve a dejarse ver en la pequeña pantalla. Desde que salió mal parado tras su enfrentamiento con Belén Esteban, que le llevó incluso a perder la casa en la que vivía con su familia, el empresario se ha mantenido alejado de la opinión pública, aunque igualmente centrado en proyectos relacionados con la televisión.

Ahora, Sanchís acaba de dar un inesperado paso al frente y ha enviado un claro mensaje a Belén Esteban, que a diferencia de otros compañeros de "Sálvame" como Lydia Lozano, Terelu Campos o Gema López, no ha vuelto a encontrar un lugar en otro programa tras el final del histórico formato. "El tiempo pone a cada uno en su sitio", dice el que fuera su representante, aunque poco después intenta rebajar el tono y asegura que no guarda ni un ápice de rencor a la que fue su enemiga número uno: "No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban".

Belén Esteban y Toño Sanchís, que fueron íntimos amigos, no han vuelto a tratarse desde que ella le demandara

Tras pasar por una época muy complicada en la que su carrera como representante se fue a pique, Sanchís supo reinventarse y ahora segura atravesar una etapa en la que se encuentra "muy tranquilo" y "muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries, y muy bien".

De hecho, aunque su relación con Mediaset también pasó por idas y venidas, los cambios que se han producido en los últimos meses en la cúpula del gigante audiovisual han permitido que Sanchís pueda volver a acercarse al grupo.

Toño Sanchís reaparece y envía un mensaje a Belén Esteban: "El tiempo pone a cada uno en su sitio" Europa Press

Su agencia de representación, RTS Management, consiguió hacerse un hueco en la parrilla de Mediaset de la mano de Cristóbal Soria, que participó en el docureality "Maribáñez, el peor equipo del mundo", que se estrenó en Cuatro en mayo de 2023. No sólo eso, sino que el cliente del mánager también fue uno de los concursantes de "Me resbala", que se emitió en Telecinco tras varias temporadas en Antena 3 y que presentó Lara Álvarez.

Lejos de estancarse en el pasado, Sanchís prefiere seguir adelante y no desenterrar los viejos fantasmas que tanto daño le hicieron: "Creo que no hay que resetear las cosas, hay que resetearse la cabeza, las cosas tienen que estar ahí y saber hacia dónde vas, lo que quieres y en ese sentido lo tengo muy claro, estoy bien. Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir".