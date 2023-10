Bertín Osborne da la cara tras sus polémicas con la madre de su bebé: “Estoy fenomenal”

Ya han pasado varios meses desde que se dio a conocer que Bertín Osborne espera otro hijo junto a Gabriela Guillén, la joven con la que mantenía una relación pasional pero de la que ahora le separa un enorme cisma. Aunque el presentador ha guardado silencio en estas últimas semanas, son muchos los rumores que circulan sobre este momento que atraviesa: desde que ha pedido una prueba de paternidad a la modelo hasta que llegó a un acuerdo económico con ella para “comprar su silencio”.

Por primera vez en varias semanas, Bertín Osborne se ha dejado ver en público y ante la prensa, en una muestra de apoyo a su amigo José Luis López “El Turronero”, que recibió un premio este 19 de octubre. El presentador quiso estar a su lado en un momento tan importante, y aunque al principio no fue nada agradable con los reporteros allí presentes, finalmente accedió a charlar unos minutos ante los micrófonos.

“He venido zumbando, tampoco se puede llegar aquí, que os pongáis todos delante y no dejéis entrar a la gente”, se excusaba Bertín Osborne sobre sus malos modos con la prensa, asegurando que estaba nervioso porque llegaba tarde a la ceremonia.

Bertín Osborne rompe su silencio: "Estoy fenomenal" EUROPAPRESS

Como cabía esperar, Bertín Osborne no se ha pronunciado sobre el bebé que espera con Gabriela Guillén o las polémicas que le han salpicado últimamente, pero sí ha querido dejar claro que se encuentra perfectamente y que las controversias no le afectan en absoluto: “¿Momento complicado? No, qué coño , estoy fenomenal, antes sí era un momento complicado porque llegaba tarde”.

Más hablador se ha mostrado a la hora de dedicar unas emotivas palabras a su amigo “El Turronero”, de quien dice que “es mi hermano. He conocido a muchísimas personas a lo largo de mi vida, quizás demasiadas. Tengo a un amigo que dice que quiere que le despresenten gente, a mí me pasa lo mismo. Pero yo nunca jamás he conocido a nadie con el corazón de José Luis López, nunca jamás”.