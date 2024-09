Gabriela Guillén niega a Bertín Osborne: miente cuando dice que conoce a su hijo

El pacto que Bertín Osborne y Gabriela Guillén firmaron les abría la senda a la paz, aunque más bien supuso una tregua para no sobrepasar ciertos límites. Y es que su enfrentamiento mediático estaba cerca de descontrolarse, cuando él se negaba a reconocer a su hijo como propio y ella luchaba en los tribunales y en las televisiones para que el cantante se hiciese cargo de su parte de responsabilidad. Muchos reproches después alcanzaron un acuerdo con el que él reconocía toda su culpa a la hora de actuar en esta situación, exculpaba a su ex y dejaba patente su buena intención con el niño. Semanas de silencio hacía indicar que las cosas iban por buen camino, pero llegó el bautizo del pequeño y se dinamitó la aparente paz.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Se publicó que la fisioterapeuta paraguaya había celebrado el bautizo de su vástago en la más estricta intimidad. Tan solo su familia y amigos más directos estarían, dejando a Bertín Osborne fuera del acto. Ella pronto salió a desmentir la noticia, como así ha tenido que volver a hacer, después de que Bertín Osborne haya soltado la bomba de que por fin ha conocido a su hijo. Lo hacía en su última aparición pública, en una entrega de premios, donde el cantante quiso desvelar el gran misterio y confirmar que ha podido conocer a su retoño pese a las reticencias iniciales. Algo habría hecho con total discreción con la única intención de proteger a su niño de la atención mediática: “No quiero que el día de mañana se vuelva en contra suya y también en contra mía”, decía, para después confirmar que “yo ya sé cómo es perfectamente”. Incluso llegaba a decir que se le parecía a alguien, aunque no quiso entrar en el juego y no desveló de quién se trataba a quien le recordaba.

Poco ha durado la alegría en el cortijo, pues al parecer no todo ha sido tan idílico como ha querido hacer ver el presentador. Aunque asegura que no le apetece mucho remover más las aguas y está disfrutando de cierta privacidad después del boom que supuso su entrada en la esfera pública, Gabriela se ha visto obligada a hablar. Lo hace para la revista ‘Hola’, a la que explica que no todo lo que ha contado su expareja es así: “Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que se está diciendo. No lo conoce en persona”, ha querido dejar bien claro, pues quizá Bertín Osborne estuviese jugando con la ambigüedad de las palabras a la hora de afirmar que “conocer muy bien” a su hijo. Sería por foto o por comentarios que le haya hecho la madre o personas afines que sí hayan tenido la oportunidad de tenerle en sus brazos.

Gabriela Guillén GTRES

“Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie… Los conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no? Eso no es conocer”, ha querido dejar bien claro Gabriela Guillén para que no se apoderen en público de un papel que no están desempeñando. “Puedo garantizar que muchas personas se sorprenderían muchísimo, porque se dicen medias verdades y se sacan las cosas a medias. La gente no sabe ni el uno por ciento de todo lo que hay”. No obstante, tiene que salir una y otra vez a la palestra pública a matizar las palabras de Bertín Osborne, al considerar que miente y que esto le afecta personalmente: “Todo lo que Bertín comenta me repercute directamente. Cuando dice una cosa luego me llaman para preguntarme. Él sabe dónde vivo y sabe que puede venir a ver al niño cuando quiera, que las puertas de mi casa están abiertas”, le tiende la mano para que lo que cuente se haga realidad: “Que ocurra o no depende, como hasta ahora, de Bertín Osborne”.