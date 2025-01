Blanca Ojanguren, fallecida en Tailandia por el ataque de un elefante: hermana del cantante de Basmaya y novia de un compañero de la Princesa Leonor

Blanca Ojanguren García, la joven de Valladolid 22 años fallecida el viernes a causa del ataque de un elefante, en Bangkok, la capital de Tailandia, mientras le daba un baño, era hermana de Javier Ojanguren, uno de los líderes de la banda musical Besmaya. En el momento de la tragedia estaba presente su novio, Francisco M., cadete de Infantería en Toledo nacido en Oviedo. El cadete, que había ido a visitarla, pertenecía a la 82 promoción y fue compañero en Zaragoza de la Princesa Leonor cuando esta realizó el primer curso de su carrera militar en la Academia General de la localidad.

La princesa Leonor (c), participa con los cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza en la ofrenda a la Virgen del Pilar, este viernes en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Efe/ Cebollada

La joven Blanca estudiaba desde 2020 un doble grado de Derecho y Relaciones Internaciones en la Universidad de Navarra. Cursaba quinto de carrera y estos últimos meses se encontraba realizando una beca de movilidad internacional en la Universidad de Tamkang (Taiwán). Aprovechó su estancia en Asia para visitar la isla de Yao Yai, donde ocurrió el fatídico suceso La Facultad de Derecho ha hecho público su pesar por el fallecimiento en sus redes sociales: "Desde la Facultad de Derecho trasladamos nuestro pesar por el fallecimiento de nuestra estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en Tailandia. Nos unimos al dolor de su familia y pedimos oraciones por su alma".

Ojanguren destacaba por ser una alumna brillante. Era miembro del Club de Seguridad y Defensa de la Universidad de Navarra y había sido delegada de UNMUN, un proyecto que simula el Modelo de Naciones Unidas. Hija de un matrimonio de militares, en verano de 2024 realizó prácticas en el Cuartel General de la Armada en Madrid, en la sección de protocolo.

De sus hermanos, el más popular es Javier Ojanguren, cantante de Besmaya, que hace solo unos días publicaba en sus redes sociales su hoja de ruta para 2025 y expresaba su gratitud por 2024, año decisivo para este grupo musical de música indie, pop y rock que nació en 2020. La banda la completa Javier Echávarri y ha conseguido en Spotify más de 850.000 oyentes mensuales. Su reciente gira Vibra Mahou dio a conocer su álbum de "pop distentido" "Nuevos Lemas" en todo el territorio español.

El 28 de noviembre, Los Javis (así se hacen llamar) actuaron en La Riviera de Madrid, un sueño alcanzado, según describió el dúo en su cuenta de Instagram: "Creo que no hay palabras para explicar lo que es para una banda hacer su primera Riviera. Según entramos al camerino vimos todos los grupos y artistas que habían pasado por ahí: Oasis, Radiohead, Green Day, Interpol, Bring Me The Horizon… y se nos puso la piel de gallina. Gracias a cada una de las 2200 personas que estuvisteis, nos llevamos esta noche para toda la vida. Gracias por todos los mensajes de cariño que nos han llegado, os aseguramos que nadie disfrutó el concierto más que nosotros".

El accidente de Blanca Ojanguren tuvo lugar en el centro Koh Yao Elephant Care, donde el baño de elefantes es una actividad para turistas muy popular. El animal reaccionó de manera inesperada, clavándole un colmillo a Blanca. Aunque recibió atención médica, las heridas resultaron fatales.

En los últimos 12 años, se han producido 240 muertes a causa de ataques de elefantes salvajes, incluidas 39 víctimas mortales en 2024, según el diario "The Nation", que cita datos del Departamento de Parques Nacionales. La mayoría de los incidentes ocurre con ejemplares salvajes, que a veces cruzan hacia áreas habitadas por personas, debido a la pérdida de hábitat natural.