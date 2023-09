Boris Izaguirre: «La familia de María Teresa Campos hizo bien en preservarla»

«Le dije a mi representante que quería conocerle porque era el único que sabía de qué hablaba». Así cuenta Miguel Bosé estos días su «flechazo» con Boris Izaguirre (Venezuela, 1965) con motivo de la promoción de su serie, en la que el venezolano ha cosido el guión. Pero la vuelta al cole del presentador y escritor tiene sobre todo dos grandes frentes abiertos. Hoy se estrena con «Más vale sábado», junto a Adela González, también recuperada para la causa de Atresmedia, y en breve le veremos en «Desmontando», un programa sobre mitos históricos de nuestro país, ambos en La Sexta.

«Más vale sábado» te devuelve a la cadena donde te estrenaste en los 90. ¿Qué suma este proyecto?

Ésta es la primera vez que trabajo en Antena 3 como presentador. Hace 29 años fui redactor.

¿De qué carece la televisión actual que sí tenía «Crónicas Marcianas»?

De espontaneidad. Está demasiado guionizado. Un directo no puede leerse ni interpretarse como una ficción. El único guion deberían ser tus ojos, que nunca esconden lo que sientes. Me encanta que en «Más vale sábado», el equipo, Adela y sobre todo yo estamos dispuestos a echar para adelante con una buena escaleta y mejor reunión de trabajo, antes que leyendo el cue.

Muchas celebridades te han abierto las puertas de su hogar. En la de los Dominguín-Bosé, la casa de Somosaguas que Miguel derribó para construir otra, llegaste a vivir una temporada, rodeado de las muñecas de Lucía, la matriarca. ¿Qué recuerdas de entonces y qué has sentido al volver para el documental?

Extraño mucho a Lucía. Su casa y ella misma eran como el refugio de una estética que jamás se repetirá. Un concepto de la vida que parece muy lejano. Cuando Lucía se marchó, su hija Paola me dijo que lo había hecho porque no iba a reconocer su mundo en lo que nos vayamos a convertir. Me asombró en ese momento pero creo que tiene razón. «Bosé Renacido» ha sido una oportunidad para explorar un territorio narrativo diferente, la documentación seria y ofrecer un espacio a alguien que admiramos profundamente, Miguel Bosé, para expresarse en libertad y sin miedos. Ni siquiera a sí mismo.

Adela González y Boris Izaguirre Atresmedia

Miguel dice que le tachan de desagradecido, de demente, de ligero... ¿Y cómo es él?

Jo, Miguel es bellísimo, complejo, divertido, serio, disciplinado pero creo que mejor lo define pensar que es Harry Potter y Blackmoor al mismo tiempo.

Alejandro Sanz confiesa que las ansias de fama «se nos pasan a todos». ¿Te ha ocurrido o nunca lo deseaste?

No. Es cierto que las ansias del principio pasan a ser responsabilidades, disciplina, control una vez que la consigues. Y si además, la prolongas en el tiempo, como en el caso de Alejandro, Bosé y Raphael es también una forma de vida seria.

Tras el susto de salud de hace unos meses tienes que moderar la carne y el vino. ¿Sientes que también has renacido?

Esta vez descubrí la importancia de la prevención y de que no puedo hacerle pasar a Rubén algo semejante nunca más.

Acabas de estar con tu padre y tus hermanos en Venezuela. En su momento tuviste que mandarles medicamentos. ¿Siguen necesitando tu ayuda?

Me encantó viajar a Venezuela este verano, tras siete años sin poder ir. Mi padre esta estupendo a sus 92 años. Mis hermanos y yo vivimos en tres ciudades diferentes, Los Ángeles, Caracas y Madrid. Esa fotografía de los hermanos reunidos es única. De pronto, estábamos juntos, Valentina hizo un selfie y fue magia. En el comedor de casa, donde siempre nos reunimos para almorzar. Encontré Caracas mucho más segura y relajada de la presión política y social que soporta desde el inicio del Chavismo.

Rubén, tu marido, es lo más discreto y estable de tu vida de estrella. ¿Qué te ha aportado todos estos años?

Amor. Amor y amor. Rubén y yo nos hemos hecho adultos juntos. Ésa ha sido la mejor aventura de mi vida.

Nos ha dejado la maestra María Teresa Campos. Cuéntanos alguna anécdota.

Me gustaría que supiéramos más del Alzheimer, de cómo evoluciona, su investigación. También sostengo que la familia de María Teresa hizo muy bien en preservarla. Fue todo rápido. Muchas veces esta enfermedad es cruel y se prolonga en su abismo y dolor.

En «Desmontando», tu otro programa en La Sexta, destapas falsos mitos históricos viajando por España. ¿Cuál crees que el pecado original de este país?

El pecado original de España es estar demasiado preocupado del pecado. Siempre es buen momento para volver a ser adánicos

Te acaba de salir un doble llamado Jesús que asegura que en los restaurantes no le cobran. ¿Tan barato sale ser Boris?

Me encantaría conocerlo. Me invitan a muchas inauguraciones de restaurantes y tengo buenos amigos chefs pero siempre pago la cuenta.