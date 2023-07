Bosco Martínez-Bordiú se hace su primer retoque estético con el premio de ‘Supervivientes’

Bosco Martínez-Bordiú se llevó el triunfo en ‘Supervivientes 2023’. No solo salió con novia, al lograr enamorar a Adara Molinero, con la que ya ha formalizado su relación, además de meterse en el bolsillo al público, haciéndose con su simpatía. También regresó de su aventura de cuatro meses en la isla desierta de Honduras con un cheque que le reconoce como dueño de 200.000 euros. Un buen pellizco. Eso sí, ya ha encontrado en qué gastar parte del montante, y es que ha caído en la tentación de lucir más atractivo de lo que es de forma natural, sometiéndose a su primer retoque estético. Aunque siempre cabe la posibilidad de que le haya salido gratis y todo responda a un acuerdo publicitario. Un paso para muchos radical, atendiendo a su juventud, pero de la que él presume con orgullo en sus redes sociales.

Bosco Martínez-Bordiú (Instagram) Redes Sociales

El sobrino del controvertido Pocholo Martínez-Bordiú ha acompañado a su chica y a Jonan Wiergo a una clínica de estética. Sin embargo, no se limitó con mirar y finalmente optó por dar el paso de sentarse él mismo en la camilla y confiar en las manos expertas de un profesional de la belleza. Y es que el paso por ‘Supervivientes’, uno de los realities más extremos de la televisión, ha pasado factura en sus facciones, lo que le ha llevado a tan drástica decisión para recuperar el brillo perdido en su joven rostro.

Mientras que Adara Molinero ha confiado en cuatro tratamientos distintos para poner a punto su rostro de cara al verano, él tan solo se ha atrevido con uno. Y es que era su primera vez en la consulta de un médico esteticista. Un paso que ha narrado con todo lujo de detalles en su perfil personal de Instagram: “Me paso por aquí para explicar qué es lo que me he hecho en la cara, ya que yo soy súper negativo a todo el tema de las agujas. Si no hace falta por qué hacerlo, ese es mi pensamiento. El doctor me dijo que después de estos meses en Honduras tenía la cara muy mal, ojo profesional porque yo me veía muy bien. Unos ojitos verdes por ahí me convencieron también, nunca puedo decir que no”, comenzaba a explicar Bosco Martínez-Bordiú cómo había surgido la idea de retocar su belleza para sacarle el mayor partido.

Bosco Martínez-Bordiú (Instagram) Redes sociales

Así, Bosco Martínez-Bordiú se ha dejado seducir por las maravillas que ofrece el plasma rico en factores de crecimiento (PRGF), uno de los tratamientos de moda para devolver la frescura y luminosidad a la piel de la cara tras tanto tiempo bajo las inclemencias del tiempo en Honduras. Este tratamiento estético se basa en la inyección de un derivado de la sangre del propio concursante, en la que se le aporta un conjunto de proteínas bioactivas y factores presentes en las plaquetas, para así fomentar la regeneración de los tejidos. Así, ahora luce un rostro más luminoso, con más frescura y vitalidad, como así ha querido mostrar a sus seguidores con especial alegría, pues parece que el resultado ha sido de su agrado.

“No es un plasma rico es plaquetas, en el PRGF la membrana de las plaquetas se rompe para aportar exclusivamente factores de crecimiento y evitar la inyección de células proinflamatorias como los leucocitos y los glóbulos rojos”, explica del tirón y sin trabarse Bosco Martínez-Bordiú desde la misma clínica en la que se ha realizado su primer retoque estético. “No me he puesto nada en la cara de bótox ni cosas de esas, pero sí que me hice el plasma que te sacan sangre”, sentencia feliz por poder lucir nueva cara este verano.