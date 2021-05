El padre de Antonio Tejado, hermano de María del Monte, muy grave por Covid

Juan Carlos Tejado, hermano de María del Monte y padre de Antonio Tejado, se debate entre la vida y la muerte en un hospital sevillano tras infectarse de Covid a mediados de abril. Dueño de un conocido bar en el centro de Sevilla, muy cerca de la catedral, comenzó a encontrarse mal después de Semana Santa y, tras serle diagnosticado el Covid, se fue a casa de su hijo Antonio, que también había contraído la enfermedad aunque estaba asintomático.

Tras unos días en casa de su hijo, se agravó su estado de salud y fue ingresado en un hospital sevillano. Según la información que maneja LA RAZÓN se encuentra muy grave y lleva varias semanas entubado y sedado, luchando por su vida.

Juan Carlos es una persona muy conocida y querida en Sevilla. A pesar de ser hermano de María del Monte y padre de Antonio Tejado, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Es, por tanto, abuelo del hijo de Rosario Mohedano, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, quien mantuvo una relación con el concursante de realities y ex colaborador de Sálvame.

Abuelo del nieto de Rosa Benito

Rosario Mohedano y Antonio Tejado se conocieron en 2007 en el programa La tarde con María, y tras tres años de noviazgo, tuvieron a su hijo Antonio. Fue una infidelidad de Tejado lo que motivó que, cuatro meses después del nacimiento del bebé, la pareja se separara y comenzara la carrera televisiva del sevillano.

La guerra entre Chayo y Tejado terminó en los tribunales, ya que la sobrina de Rocío Jurado denunció a su ex por lo que había dicho de ella en diferentes entrevistas en televisión. Antonio Tejado se casó después, en 2011, con Alba Muñoz con quien concibió a su segunda hija, Emma. La pareja se separó en 2016 y tal y como confesó él mismo en Lecturas, tras la ruptura con Alba comenzó su adicción al alcohol y las drogas. Ese año participó en Supervivientes, concurso que abandonó por causa médica, y era su madre su defensora en plató. Juan Carlos, su padre, nunca quiso aparecer en los medios de comunicación pero siempre ha apoyado a su polémico hijo al que adora.

María del Monte ocultó a su madre, la muerte de su hermano Antonio.

La cantante y presentadora, que convive con su madre Bibiana, de 95 años, está destrozada. En abril de 2020, el Coronovirus acabó con la vida de su hermano mayor, a quien estaba muy unida. Antonio fallecía a los 65 años y la cantante decidía, de acuerdo con el resto de hermanos, ocultar a su madre la muerte de su hijo.

La artista se despedía en sus redes sociales de Antonio con unas emotivas palabras: “Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio...mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. No se donde está pero sé que me duele!! Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde así, que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte” decía María del Monte tras perder a uno de sus cuatro hermanos.

Meses después, en una entrevista con Bertín Osborne, aseguró que decidió ocultar la muerte de Antonio a su madre: “Mi madre no lo sabe. A sus 95 años, la única suerte que tenemos es que, a veces, no se entera muy bien de las cosas y no se lo hemos dicho. Creo que si se lo contamos, se nos va...Yo lo supe un día a las 13:30h de la tarde y a las 14:30h estaba comiendo con ella sin decirle nada. Es lo más duro que yo he hecho en la vida”, contó muy emocionada hablando de la muerte de su hermano.