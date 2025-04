Cantudo: «He ganado contra los calumniadores»

En el año 2000, la actriz y cantante María José Cantudo tomó una decisión firme: enfrentarse legalmente a quienes la difamaron tanto en lo profesional como en lo personal. Más de dos décadas después, el tiempo le ha dado la razón en los tribunales. Con varias sentencias favorables, la artista de Andújar, Jaén, ha librado una larga batalla judicial que ha derivado en embargos y subastas de bienes de sus principales detractoras.

La actriz gana la batalla

Dos de ellas, las también actrices Blanca Villa, que saltó a la actualidad por haber participado en «La Voz Senior», y María José Nieto (más conocida como La Maripepa), recurrieron sin éxito las resoluciones judiciales. Los tribunales, en todos los niveles, fallaron a favor de Cantudo.«En esos procesos no me dio la razón un juez, sino cuatro magistrados. Y en cada recurso volvía a ganar. Nunca comprendí estos ataques gratuitos, cuando lo único que he hecho en esta vida es trabajar y dar trabajo a la gente a través de mis producciones teatrales y musicales», afirmó recientemente, durante su participación en la procesión del Cristo de los Alabarderos.

Las indemnizaciones fueron aumentando con los intereses acumulados. Al no poder hacer frente a los pagos, comenzó la ejecución de sentencias. Blanca Villa fue la primera en sufrir un embargo: su vivienda salió a subasta en 2007 por un importe cercano a los 200.000 euros, más costas judiciales. La sentencia fue contundente: «La demandada ha ocasionado graves daños morales a la demandante que han de ser indemnizados». Con este fallo, Cantudo daba por concluido su litigio con Villa.

En conversación con esta redacción, Cantudo recordaba con crudeza los años más oscuros del proceso: «Casi me cuesta la vida, pero sabía que no podía permitir que me humillaran y me difamaran. Fueron unos años terribles. No quería salir de casa, y lo peor era que no veía la salida».

Ahora, el frente judicial se reabre con una nueva resolución firme contra María José Nieto. Su domicilio en la localidad de Torrelodones ha salido parcialmente a subasta –el 50 por ciento– debido al impago de la indemnización correspondiente, tal como informó la periodista Silvia Taulés. Se trata de una finca valorada en más de seiscientos mil euros.

Aunque la Justicia le ha dado la razón, Cantudo reconoce que el desgaste emocional ha sido profundo. Hoy lleva una vida serena, centrada en su círculo íntimo, el arte y la cultura. Viaja con frecuencia a Andújar, participa como patrona en Amigos del Museo del Prado, redecorando casas propias y ajenas, asistiendo a exposiciones y retomando poco a poco su pasión por los viajes.

El supuesto plagio

«Estuve muy mal, como tú sabes. Caí en una depresión en la que no quería vivir. A mí no me ha dado la razón un juez, sino todos los que han intervenido en los procesos legales: cuatro magistrados. Demostré con pruebas que era yo quien cantaba en todas las grabaciones. También demostré, con datos cruzados de Hacienda, la Sociedad General de Autores, extractos bancarios y facturas, que todo mi capital, así como las inversiones que he realizado, pocas o muchas, provienen exclusivamente de mi trabajo como artista. Soy intachable. Nunca me he tenido que liar con nadie, ni me ha paseado ninguna madame».

María José Cantudo Alberto R. Roldán La Razón

El origen de esta historia se remonta a la época en la que ambas actrices aparecieron en televisión cuestionando el patrimonio de Cantudo. Aquel episodio marcó un antes y un después. Las acusaciones de Blanca Villa sobre un supuesto plagio y la suplantación de voz en grabaciones teatrales supusieron un daño personal especialmente grave. La situación provocó un estado depresivo diagnosticado por el doctor Andrade, quien le recomendó dejar temporalmente su actividad profesional. Cantudo tuvo que suspender su obra «El último cuplé» y cancelar su participación en la serie «Cuéntame».

En 2020, enfrentó además un serio problema de salud que pudo haberla dejado paralítica. «Tengo la movilidad completamente recuperada. Tuve una hernia en la espalda que desplazó una vértebra y me causaba un dolor insoportable. Tuvieron que operarme de urgencia. Ahora estoy perfecta y feliz con mi vida», concluye la exvedette.