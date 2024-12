Carlo Costanzia, desolado por la muerte de un compañero el día del nacimiento de su hijo

El mundo de la interpretación española está de luto tras el fallecimiento de José de la Torre, actor cordobés conocido por su participación en series como “Toy Boy”, “Amar es para siempre” y “Vis a vis: El oasis”. De la Torre ha muerto este pasado jueves 5 de diciembre a los 37 años, después de una enfermedad que le había sido diagnosticada hace meses, según ha informado el medio “Montilla Digital”.

Han sido muchos los nombres conocidos que han querido despedirse públicamente del actor. Compañeros y amigos de la profesión que lamentan el enorme hueco vacío que De la Torre ha dejado sobre el escenario.

“Cómo me cuesta, sin apenas conocerte, aceptar que te has ido. Te conocí en ‘Salomé’, la obra de teatro. Fueron muy pocas horas las que compartimos, pero me duelen tus 37 años. Qué injusta es la vida a veces. Guapo por fuera y por dentro. Me duele tu ida, me duele, y me duele el dolor de los que te han querido. Yo no tuve tiempo de quererte, pero sí de conocerte. El consuelo para tus padres y tu hermana será difícil. El cielo te espera con los brazos abiertos. Qué tristeza. Muy pronto, te has ido muy pronto”, ha lamentado Lolita Flores en sus redes sociales, mencionando a otros compañeros de las tablas que también lloran la muerte del actor, como Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández o Pablo Puyol.

Muere José de la Torre a los 37 años, amigo de Carlo Costanzia tras su paso por 'Toy Boy' Europa Press

El que también sufre esta inesperada pérdida es Carlo Costanzia. Los dos fueron compañeros de “Toy Boy” y en más de una entrevista todo el reparto confirmó que hicieron una gran piña durante los rodajes. Ahora, se despiden prematuramente de De la Torre, coincidiendo además con el que debería haber sido el día más feliz de la vida de Costanzia.

El actor y modelo acaba de ser padre junto a Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, que ingresó ayer en el hospital para dar a luz. De momento no se han publicado más detalles, pero todo apunta a que la criatura ya ha llegado al mundo o que está a punto de hacerlo. Un resquicio de alegría y felicidad en un momento de lo más complicado para Costanzia y el resto de compañeros de “Toy Boy”.