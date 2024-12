Muere José de la Torre, el actor de "Toy Boy", "Amar es para siempre" y "Vis a vis"

El mundo de la interpretación española está de luto tras el fallecimiento de José de la Torre, actor cordobés conocido por su participación en series como "Toy Boy", "Amar es para siempre" y "Vis a vis: El oasis". De la Torre ha muerto este pasado jueves 5 de diciembre a los 37 años, después de una enfermedad que le había sido diagnosticada hace meses, según ha informado el medio 'Montilla Digital'.

José Antonio de la Torre Delgado, su nombre completo, nació en 1987 en Montilla, Córdoba, y desde joven mostró interés por el mundo de la actuación. Tras formarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, inició su carrera apareciendo en videoclips musicales, como uno de la banda Nena Daconte, antes de dar el salto a la televisión, donde se consolidó como uno de los talentos más destacados de la ficción española actual.

Trayectoria profesional

El actor debutó en televisión en 2017 con su participación en "Servir y proteger", una serie de La 1 donde interpretó al personaje de Goyo durante siete episodios. Su trabajo en esta producción fue seguido por un breve pero significativo papel en "Vis a vis: El oasis", donde dio vida al personaje de Pérez en dos capítulos de esta exitosa serie de suspense.

No obstante, fue en 2020 cuando logró mayor reconocimiento, al sumarse al elenco de "Amar es para siempre", la longeva serie de Antena 3, donde interpretó a Roque durante 36 episodios. Ese mismo año, De la Torre alcanzó uno de los momentos cumbre de su carrera al formar parte del elenco principal de "Toy Boy". En esta producción de Netflix, encarnó a Iván, uno de los personajes más queridos, compartiendo pantalla con actores como Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza. Además de su carrera en televisión, José de la Torre también se desempeñó como modelo, colaborando con diversas marcas y campañas, lo que subraya su versatilidad en el mundo artístico.

Por otra parte, la noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de mensajes de despedida y homenajes en redes sociales por parte de compañeros de profesión, amigos y seguidores. La productora Plano a Plano, responsable de "Toy Boy" y "Servir y proteger", ha compartido en las últimas horas un emotivo mensaje en el que destacaron su "sonrisa, energía, vitalidad y cercanía". También se han pronunciado compañeros del actor, como Luisa Martín, quien ha recordado con cariño a José en un sentido mensaje: "No pienso hablar de ti en pasado, porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote".

El último adiós a José de la Torre se celebrará este viernes 6 de diciembre a las 17:30 horas en la Parroquia de San Francisco Solano de Montilla, su localidad natal. José de la Torre deja tras de sí una carrera prometedora y un legado en la ficción española que permanecerá en el recuerdo de quienes lo conocieron y disfrutaron de su trabajo. Su capacidad para transmitir emociones y su dedicación al arte seguirán siendo una inspiración para el mundo de la interpretación. Asimismo, la comunidad artística y sus seguidores lo despiden estos días con tristeza, pero también con gratitud por el talento y la humanidad que compartió durante su vida.