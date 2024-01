Carlo Costanzia manda un inesperado mensaje a Mar Flores y confiesa cómo es su relación ahora

Carlo Costanzia ha vuelto a confesarse en el plató de ‘De viernes’, realizando un nuevo repaso por los capítulos más duros y delicados de su existencia. La infancia del hijo de Mar Flores ha estado marcada por la tristeza y el sentimiento de abandono, lo que le hizo caer en las garras de las adicciones al alcohol y las drogas que dinamitó su vida. Él se queja de que no ha contado con el apoyo familiar, mientras que su madre echa balones fuera y responsabiliza exclusivamente a su exmarido de lo sucedido a su hijo. Sea como fuere, él comenzó a consumir diversas sustancias estupefacientes a los 10 años y con 12 ya se consideraba consumidor habitual. Una vez más ha hablado mucho sobre esta cuestión, dando auténticas lecciones de vida y, de paso, respondiendo a su propia madre mirando a cámara.

Mar Flores no ha querido quedarse callada tras ver cómo su hijo le señala como responsable de su infierno de vida. Entiende que hizo las cosas mal en su día y que sus decisiones no fueron las más acertadas, pero ha aprendido a aceptar las cosas como vienen y a perdonar a otros y a sí mismo. Aun así, le duele el comunicado que ha enviado la modelo para responder a su hijo, así como las diversas entrevistas que ha concedido desde que estallase la polémica. De hecho, en una exclusiva ha llegado a reconocer que “mi hijo sin control hizo lo que quiso”, quitándose toda culpa pues el menor, cuando estaba con su padre, en realidad estaba al cuidado de sus abuelos. ¿Qué opina Carlo de cómo se ha defendido su madre?

Lo primero que ha querido abordar el actor y cantante al sentarse a ser entrevistado por Santi Acosta y Bea Archidona es el motivo de su confesión. Sabe que sus intencionalidades han sido malinterpretadas, así como algunas de sus palabras, pues él tan solo quería ofrecer un testimonio de superación, sin llegar a culpar a sus padres por lo sucedido. Él quería liberarse del peso que llevaba a sus espaldas, aunque su madre considere que “se ha equivocado otra vez”. Ante esto, Carlo Costanzia es comprensible con su madre, pues cree que no ha entendido bien qué le ha empujado a confesar su verdad: “¿Cómo van a reaccionar unos padres donde se abre un litigio que ha habido durante años, de los más mediáticos de España, donde se da a entender que vengo a hablar mal de ellos? Estaban muy extrañados, han dicho ‘¿cómo puede ser que vaya allí mi hijo a hacer algo que nunca ha hecho?’”. Pero, ¿qué opina él sobre la reacción de su madre de responderle en las revistas? “Mis influencias son mis influencias”, respondía.

Sobre que Mar Flores acuse a su ex de desentenderse de su hijo y dejarlo al cuidado de los abuelos, Carlo Costanzia también ha respondido. Irse a vivir con su progenitor a Italia no lo considera un error a día de hoy: “Pero si ha dicho esto es su visión. Irme con mi padre fue una decisión personal bien tomada. Y cuando dice que me liberó de pasar nueve años en la cárcel… bueno, mi madre me ha ayudado económicamente, pero ha sido mi padre el que más me ha ayudado en este proceso, Javier Merino también”. Pese al reproche, el joven no cree que esté haciendo nada malo en contra de su madre y por eso no considera que deba pedirla perdón: “¿Por qué debería? ¿He dicho algo malo de ella? Lo que se ha desatado no ha sido culpa mía, ha sido culpa de, entre otras cosas, todos los programas y de todas las malinterpretaciones que se han cogido, de los cortes de una entrevista como se ha querido. Lo he dicho ‘no te preocupes de todas las cosas que se están hablando, porque voy a venir a explicarlas aquí en primera persona”.

Con ello, Carlo Costanzia deja ver que ha hablado con su madre sobre su paso por el programa. Es más, reconoce cómo es su relación actual con Mar Flores y sorprende a muchos, pues se había entendido que entre ellos había una distancia insalvable. No es el caso: “La relación es buena, hablamos a menudo, a diario también, hay días que estoy ocupado, o ella, pero soy su hijo y nos queremos mucho”, reconoce el joven, que dice tener una relación con su madre “cordial, contando que yo he vivido mucho tiempo en Italia. Ha habido una separación temporal que ha enfriado un poco la relación, pero no quiere decir que me lleve mal con mi madre”, sentenciaba muy sincero el actor.