Los privilegios de Terelu Campos en ‘Supervivientes’ comienzan en el aeropuerto

Terelu Camposha puesto al fin rumbo a Honduras, tras el desconcierto inicial al no verla embarcar junto al resto de concursantes de ‘Supervivientes’. Los que serán sus compañeros de convivencia ya están instalados en el hotel a la espera de saltar del helicóptero y dar comienzo a la aventura. Todos salieron el pasado domingo por la tarde, teniendo que despedirse de sus familiares mucho antes de que comience el programa, que se estrenará en Telecinco este jueves 6 de marzo. Desde el principio se ha dejado claro que la participación de la hermana de Carmen Borrego es especial, aunque no se había dado a entender de igual forma que ella sería tratada también de manera especial. Tiene una misión que le diferenciará del resto de famosos que se han animado a vivir el reality más extremo de la televisión. Pero la estrella del casting gozará de ciertos privilegios, como fumar, como así aseguran desde ‘Ni que fuéramos Shhh’. Pero el trato de favor ha comenzado incluso antes de salir desde Madrid.

Terelu Campos Supervivientes

La madre de Alejandra Rubio ha puesto rumbo al fin a ‘Supervivientes 2025’. Así ha sido cazada por los reporteros en el aeropuerto de Madrid, teniendo imposible huir de sus preguntas. “Mi madre diría que soy una descerebrada”, le reconocía a Joaquín Prats en conexión con ‘Vamos a ver’. “Menudo miedo”, añadía, para confesar cómo afrontaba este reto que jamás creería que aceptaría. Guardaba silencio sobre si su condición de concursante vip le permitirá eludir el decisivo paso de saltar desde el helicóptero al mar, para después ir nadando a los Cayos Cochinos. No quiere desvelar el misterio, aunque no sería un spoiler para la gala de esta noche, la cual se perderá, pues mientras dé comienzo ella estará acomodándose a las instalaciones hoteleras. Se estima que su llegada a la isla sea el próximo domingo. Y este sería otro de los privilegios, pues comenzaría la durísima prueba con cuatro días de ventaja.

Pero este privilegio de brillar con luz propia en una gala casi diseñada para ella y su llegada no es único para Terelu Campos. Este honor lo compartirá con Montoya, estrella de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’, que perpetúa su ascenso meteórico a la fama con su fichaje sorpresa por ‘Supervivientes’. Así lo afirman en exclusiva desde ‘Look’, tras haber podido constatar su presencia en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid. Aunque se quería mantener en secreto su participación en el reality, les ha sido imposible eludir la presencia de fotógrafos, cámaras y reporteros. No obstante, ya se olían algo los fans del joven, al cancelarse un bolo que tenía programado para este viernes: “Debido a la confirmación de Montoya en un reality de prime time, no podrá acompañarnos en el evento del 7 de marzo”, anunciaban los responsables de la empresa que había contratado sus servicios, desvelando su fichaje.

José Carlos Montoya de 'La isla de las tentaciones' Mediaset