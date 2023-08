María Patiño condena públicamente a Rubiales y lo tacha de "unga unga"

Las jugadoras de la Selección Española femenina de fútbol hicieron historia el pasado domingo tras alzarse con el trofeo como campeonas del mundo. Desgraciadamente, el triunfo se vio manchado por el comportamiento de Rubiales a lo largo del encuentro, presidente de la Federación de Fútbol, y su polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso. La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos y la prensa internacional condenó públicamente a Rubiales, tachando lo ocurrido de sexista.

La actitud del presidente de la Federación de Fútbol ha generado un gran revuelo mediático, y no es para menos. Desde las altas esferas se ha pedido la inmediata dimisión de Rubiales. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha sido una de las políticas que ha pedido aplicar el protocolo de la RFEF para forzar la salida por haber "vejado y agredido" a una mujer. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha sido muy tajante sobre el asunto: "Las disculpas de Rubiales no son suficientes ni adecuadas; fue un gesto inaceptable".

Parece ser que, por fin, España se ha puesto de acuerdo en algo y ha condenado públicamente la actitud del presidente de la Federación de Fútbol. Salvo un pequeño sector, la mayoría de la ciudadanía ha reaccionado contra Rubiales por su comportamiento con la jugadora Jenni Hermoso.

Muchos famosos también se han pronunciado sobre el asunto, como ha sido el caso de María Patiño, fiel defensora de la lucha feminista. Desde su perfil de Twitter ha dado su opinión sobre el asunto y no ha dudado en tachar a Rubiales de "unga unga" y a todos los que le apoyan en esta polémica. "Habrá quien argumente que estamos hartos de las feministas ultras, habrá quien argumente que es fruto de la euforia, habrá quien argumente, no me siento representada por las mujeres que critican un acto sin maldad", escribió la presentadora en su red social tras el beso a Jenni Hermoso. Muchos cibernautas han aplaudido y subrayado las palabras de María Patiño, como el Maestro Joao. Junto a Carlota Corredera, su maestra en la materia del feminismo, la periodista se ha convertido en una de las voces del mundo de la televisión más críticas contra el machismo.