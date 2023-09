Gustavo desvela la sucia propuesta que le hicieron sobre María Teresa Campos

Aunque esté en la casa más vigilada de España y que cada uno de sus movimientos es registrado por un equipo de redactores, Gustavo Guillermo se siente como en su propio hogar en ‘GH Vip 8’. El que fuese chófer de María Teresa Campos ha querido sacar provecho a su labor durante 34 años al servicio de la veterana presentadora. Lo hace aceptando un contrato para convertirse en una estrella de la televisión, a sabiendas de que este salto vendría acompañado de un sinfín de críticas, dimes y diretes. No se han hecho esperar y desde el mismo instante en el que cruzó el umbral, los comentarios negativos han surgido. Sin embargo, las últimas palabras del empleado podrían hacer cambiar a muchos de parecer.

Gustavo Guillermo GH Vip 8

Su entrada a la casa de Guadalix de la Sierra junto a un nutrido y dispar grupo de famosos se produjo tan solo unos días después de morir su jefa, María Teresa Campos. Lo hacía triste, pero en parte feliz por haber recuperado el favor de Terelu Campos y Carmen Borrego, con las que se había distanciado por culpa de un contrato de confidencialidad que él se negó a firmar. Pero los problemas entre ellos no han terminado, pues las últimas declaraciones de Gustavo han caído como un jarro de agua fría sobre la familia Campos. Muestran un juego que no les hace nada de gracia, aunque en parte deben estar agradecidas de que su chófer no cayese en la tentación y se dejase seducir por el dinero fácil.

Después de 34 años al servicio de la presentadora, son cientos las anécdotas que puede contar sobre ella. Pero Gustavo se ha acordado del día en el que le ofrecieron una jugosa cuantía de dinero si traicionaba a su jefa: “Me dijeron ‘si sacas una foto de María Teresa Campos dentro de la habitación… me ofrecieron una pasta, ¡pero una pasta! Y le dije ‘pero tú estás gilipollas’”, asegura a sus compañeros de concurso, que no daban crédito de hasta dónde puede llegar el morbo que generó saber cómo estaba María Teresa en sus últimos meses.

Carmen Borrego Así es la vida

Con esta confesión, Gustavo quería dejar claro lo fiel que ha sido siempre a su jefa, pese a las dudas que sus hijas han llegado a tener en el pasado. “Se me acusó a mí y a mi chica de cosas muy graves, de que ella grababa conmigo. Cuando Teresa se quedaba sola en verano y hemos ido a dormir con ella”, destaca. Eso sí, lo que no quiere es terminar tirando de la manta, porque “la persona que me hizo muchísimo daño, tengo información chunga sobre él, pero yo voy a estar callado”, advierte al aire, sin querer entrar en más detalles. Pero las palabras de Gustavo no han sentado nada bien a Carmen Borrego, que en su plató de ‘Así es la vida’ se ha limitado a decir que “mi madre ha querido mucho a Gustavo y eso es indiscutible. Lo que quiera decir Gustavo, lo voy a respetar”.