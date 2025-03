Terelu Campos se rompe al hablar del suicidio de su padre: “Recuerdo como cargaba la pistola”

Después de 18 días en los Cayos Cochinos, Terelu Campos le puso fin a su paso por ‘Supervivientes’. Este jueves su primera toma de contacto con la realidad y recuperó su teléfono móvil. También pudo ver la nueva cara de la exnuera de su hermana Carmen y flipó. Pero pronto ha regresado al trabajo en ‘De viernes’, donde desde el minuto uno han buscado sus lágrimas. Lo han conseguido incluso antes de que entrase en plató, cuando le han puesto un inesperado mensaje de su madre, María Teresa Campos: “Me ha impresionado de pronto escuchar su voz”, decía controlando el llanto.

Pero Santi Acosta y Bea Archidona ya dejaban claro que su colaboradora regresaba a su puesto para “romper con su pasado. Un pasado que ya está ardiendo en el fuego. Una catarsis necesaria para empezar de nuevo”. Esto pasaba por ahondar más sobre el suicidio de su padre, un tema que siempre le evoca un profundo dolor difícil de sanar. Y es que era unas adolescentes cuando se pegó un tiro, dejándolas desamparadas con su madre y sentimiento de culpa.

Terelu Campos y el capítulo más traumático de su vida

Regresa a ‘De viernes’, pero no ocupa el lugar habitual como colaboradora, sino el sofá de invitada estrella. Lo es, pues dicen que está renovada. Pero creen que debe aún transitar por el dolor del pasado para aligerar la carga que lleva a sus espaldas. Esto le invita a hablar aún más sobre el suicidio de su padre, que le pilló con 18 años: “Aprendes como tantas personas que les ha pasado. Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo dio felicidad a su familia y a sus hijas”.

Este suceso marcó a su familia y durante muchos años arrastraron la pena, pero también la rabia. Ya dijeron que este trauma en los años que corrían no se trataba en público, se vivía como una lacra y con cierta vergüenza. “Tuvieron que pasar 25 años hasta que le perdoné. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento.Quiso alejarse de nosotras”. Algo con lo que ya amenazaba en vida, como así ha recordado también, viviendo situaciones que tiene grabadas a fuego en la memoria.

“Yo no he escuchado discusiones en mi casa, pero sí que mi padre era mi susceptible y la fama de mi madre, él debía de tener muchas inseguridades y eso a él le acomplejaba”, añadía Terelu Campos, nerviosa al tratar un tema que le remueve mucho. “Yo sí recuerdo que cargaba la pistola. Sabíamos que me perdone mi hermana, lo hago porque soy capaz de verbalizarlos ahora que no está su hermano. Nosotros sabíamos que él tenía la pistola en un maletín”.

“Yo recuerdo a mi hermana y a mí en la terraza sabiendo que había cogido el maletín y viéndolo con el coche. Eso se llama terror, pánico. Cuando volvía era como ufff, por eso cuando hace lo que hace le da una comida a todos los compañeros en un restaurante, el 23 de julio de 1984, él se fue a su casa y se pegó el tiro”, narra Terelu Campos emocionada. “De nosotras no se despidió. Lo llamamos y nos dijo que tenía mucho lío que ya nos llamaba para ir en unos días”, termina desvelando su última conversación.