Se desvela por qué Gustavo se enemistó con Terelu Campos y Carmen Borrego: le exigieron firmar su silencio

Gustavo Guillermo, el chófer de María Teresa Campos, además de su mano derecha y fiel confidente durante 34 largos años, está dando mucho que hablar en los últimos días. Siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, aunque ya concediese alguna que otra entrevista en el kiosco rosa, pero ha sido su entrada en el programa ‘GH Vip 8’ de Telecinco, lo que ha hecho que su popularidad estalle. Tanto, que ya está protagonizando polémicas con la familia que le ha acogido en su seno, además de haber asegurado su porvenir. Y es que hay versiones enfrentadas con Terelu Campos y Carmen Borrego y eso que hay un “contrato de confidencialidad” que limita, y mucho, hasta dónde puede hablar.

Gustavo Guillermo GH Vip 8

Gustavo ha estado en casa de la veterana presentadora hasta pocos meses antes de que ésta falleciese. Después presentó su renuncia. El cariño que sentía por su jefa le hizo estar a su lado, hasta que sus hijas considerasen que fuese recomendable o apropiado. Pero la relación entre el chófer con Terelu Campos y Carmen Borrego se resintió en el último año, por una cuestión que ambas partes han preferido no desvelar. Algo que no quedaba claro en el debate del programa y que la novia del protagonista prefería no entrar en plató y eso que se mostró sincera y tajante en otros muchos temas. Pero ahora se ha confirmado extraoficialmente cuál es el punto de confrontación que dinamitó su relación.

Tal y como ha revelado Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’ a modo de exclusiva, las hermanas le hicieron firmar a Gustavo Guillermo un contrato de confidencialidad. Un movimiento que al chófer le pareció un gesto de desconfianza por parte de la familia a la que había servido durante 34 años y a la que ha dedicado incluso su vida. Consideraba a María Teresa Campos como una segunda madre, por eso se sintió traicionado cuando vio “una cláusula que le dice que, si no se firma, es despedido”. Un documento legal que no solo se le pone sobre la mesa a él, sino también a otros dos empleados más que trabajaban para el clan.

Antonio Rossi hablando de Gustavo Guillermo Mediaset

“Él decide que si después de más de 30 años trabajando, siendo atacado en televisión, en ese momento en el que sabéis que María Teresa Campos está peor, y estando María Teresa Campos al margen de esto, Gustavo les dice ‘si decidís que, si yo no firmo, me voy, pues me voy”, continúa explicando el citado periodista en el programa matutino de Telecinco. Al final, “hay una discusión, él no firma y le piden que se quede, porque él había decidido irse. Él siente que no confían en él. Había tenido ya algún conflicto con las hermanas”.

Un punto de confrontación entre ellos ha sido las entrevistas que el empleado ha concedido en el kiosco rosa, así como la que concedió su madre junto a él para “darle su sitio”. Antonio Rossi relata que “cuando Terelu Campos se entera de la entrevista y creen que hay una persona en medio, no les sienta bien”. Aun así, tras la muerte de la matriarca y días antes de la entrada de Gustavo en ‘GH Vip 8’, mantuvieron una conversación conciliadora por teléfono, que a él le dio fuerzas para afrontar su concurso, el cual ya tenía firmado con anterioridad.