Carmen Borrego deja las cosas claras sobre las polémicas con Gustavo

Aunque a Alessandro Lequio no le parezca nada bien que Carmen Borrego habla sobre sus sentimientos tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, ella ha vuelto al trabajo. El conde italiano le molestó verla llorar y su “actitud de huérfano doliente exagerada”. Pero la nueva colaboradora de ‘Así es la vida’ ha continuado en su labor de comentar los avatares de la actualidad en la crónica social, donde ella es también protagonista.

Carmen Borrego Así es la vida

El tema a tratar, desde hace ya una semana, es Gustavo Guillermo, el chófer de su madre, además de su mano derecha y uno de sus hombres de confianza. Pero la confianza no la demostraban las hijas, que antes del fallecimiento le exigieron firmar un contrato de confidencialidad para sellar sus labios, lo que el entendió como un gesto feo tras 34 años a su servicio y sin dar problemas. Pero quizá el miedo esté en que el extrabajador los comience a dar ahora que ha entrado en la casa de ‘GH Vip 8’, como así parece que ha sido, tan solo por la polémica sobre si hubo llamada o no, si se desearon suerte o no…

“No he oído una mala palabra de Gustavo sobre mi familia. Creo que no la voy a oír”, ha querido dejar claro desde un principio Carmen Borrego. Y es que este punto sería el que más le preocupase y al menos en este punto está calmada. Por eso también ha querido dejar claro que, en ningún momento, “ni mi hermana, ni Alejandra Rubio, ni yo hemos llamado a Gustavo traidor. No pueden poner en nuestra boca…”, sentencia. Y es que considera que su exempleado ha sido respetuoso en todo momento con ellas, por lo que no hay motivo para sentirse traicionadas. Recuerda una reunión “en la que estaba él, Ainhoa, mi hermana, mi marido y yo, para poner las cosas sobre la mesa. Nunca le llamamos traidor”, mantiene.

Carmen Borrego y Gustavo Así es la vida

Eso sí, la hermana de Terelu Campos quiso también matizar que hay palabras de Gustavo que no son del todo ciertas o que no se ajustan fielmente a la realidad. “¿Qué hizo más funciones que de un conductor? Sí. Hacía compras, iba a la farmacia, si había que buscar algo iba y hacía mucha compañía a mi madre. Y es que Gustavo le ha hecho muchísima compañía a mi madre”, reconocía Carmen. En ese momento, Alejandra Rubio quiso dejar claro que su abuela no estaba desatendida por parte de la familia, por si estas palabras llevasen a equívocos: “Estaba Carmen, estaba Terelu, estaba yo”, añade.

¿Y qué pasó con la entrada de Gustavo a ‘GH Vip’? Aquí Carmen Borrego se quiere mostrar cauta por no dar detalles delicados. Pero sí que hay una cuestión de la que se ha hablado ampliamente y de la que hay versiones enfrentadas. Él aseguró a su entrada en el reality que las hermanas le llamaron para desearle suerte en el concurso. Ella no lo recuerda así: “Estábamos en casa y llamó Gustavo porque había cosas que gestionar. Y le dije: ‘Entra tranquilo’. Cuando él dice que me llaman y me desean suerte, yo no siento que fue con esa intención ni fue juntas. A lo mejor él lo interpretó así”, matiza.