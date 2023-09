Carmen Borrego no puede contenerse y estalla en su peor momento: "¡Se ha muerto nuestra madre!"

Dos semanas después de la muerte de María Teresa Campos, Carmen Borrego ha roto su silencio y se ha sincerado sobre el complicado momento que atraviesa. Pero no lo ha hecho a golpe de exclusiva en su revista de cabecera, como muchos vaticinaban, sino que se ha mostrado de lo más generosa con sus nuevos compañeros de “Así es la vida”, el programa en el que empezará a trabajar como tertuliana.

“Comprenderéis que es un momento muy duro de mi vida. Estoy intentando aceptar algo que es difícil para cualquier persona: perder a una madre. En mi caso, una madre como la mía”, comenzó diciendo Carmen Borrego a través del teléfono, muy afligida.

La hija pequeña de María Teresa Campos dejó claro que no quiere oír hablar de las polémicas que han sacudido a su familia tras la entrada de Gustavo, el que fuera chófer de su madre, en la casa de “Gran Hermano VIP”. Su participación en el concurso ha reabierto viejas rencillas, pero Carmen Borrego no está preparada para afrontar nuevos enfrentamientos: “Evidentemente, hay que estar a las duras y las maduras, y hablaré de todo lo que tenga que hablar. Pero de momento me gustaría ir tranquila y no empezar con una gran bronca y hablar de mis sentimientos y de mi madre”.

Carmen Borrego estalla ante las cámaras antes de su regreso a televisión en 'Así es la vida' EUROPAPRESS

Carmen Borrego, además, recalcó que la muerte de una madre “no se asume de un día para otro”, y aunque “no queda más remedio que seguir”, reconoce que su estado anímico no es el mejor para entrar en polémicas: “Todavía tengo días muy malos y sé que voy a tener días muy malos. Lo absurdo sería que no los tuviera. Hemos sufrido mucho los últimos meses, y todavía estamos masticando lo que hemos vivido, todavía no lo hemos podido tragar. Seguimos con ello y aprenderemos a vivir sin una madre como la nuestra”.

Minutos después de su intervención telefónica, Carmen Borrego fue abordada por unos reporteros en la calle y no pudo disimular su enfado ante las preguntas sobre Gustavo.

“No voy a decir absolutamente nada. Os lo ruego por favor. No voy a decir nada más. Entendedme, que tengo que respirar, salir a la calle”, espetó molesta. Después, se despidió de los periodistas recordando que su madre acaba de fallecer y que todo lo demás le importa bien poco: “No quiero salir con un circo detrás. Se nos ha muerto nuestra madre, ¿creéis que debo decir algo más? Es lo único que voy a decir”.