Carmen Borrego abronca a Gema López al sentirse defraudada tras la muerte de su madre

Carmen Borrego no ha querido quedarse atrás y ha echado en cara a Gema López haberse sumado a las críticas que recibió en la misa en honor a María Teresa Campos en Málaga. La familia de la veterana presentadora se dio cita en la iglesia de San Pablo para darle el último adiós, pero cientos de malagueños quisieron acercarse al templo para sumarse al duelo y darle el pésame y las condolencias a los seres queridos. Sin embargo, fue tal la multitud que Terelu Campos y su hermana pequeña terminaron agobiándose, lo que precipitó su entrada a la parroquia, sin decir nada a los que allí se congregaba. Muchos lo entendieron como un gesto seco e impropio de ellas, pues en Madrid sí que cumplieron. Una queja pública que también ha realizado Gema López, ahora copresentadora en ‘Espejo Público’.

Y ha sido precisamente en este programa donde la hija pequeña de María Teresa ha dejado claro su profundo malestar con la que consideraba una amiga, después de tantas horas compartidas en el plató de ‘Sálvame’. Una decepción mayúscula que ha querido transmitir en directo a través de Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’ y nuevo fichaje estrella del programa presentado por Susanna Griso: “Ahora te voy a dar un mensaje que me ha dado Carmen Borrego para ti”, le advertía.

Cuando llegó su turno, el periodista le explicó a Gema López que “he estado hablando con ella antes de entrar en directo y me ha pedido que te diga una cosa, porque está muy disgustada”. Le pone en contexto y le explica que su comentario sobre las personas que acompañaban a las hermanas a su llegada a la iglesia de Málaga, sentó muy mal en la familia: “Has usado el término gorilas y lo usaste para referirte a las personas que las acompañaban en el funeral. Se lo llamaste a una persona que es el director del hotel en el que Terelu Campos y Carmen Borrego se quedan siempre cuando están en Málaga, que es muy amigo de ellas”. De hecho, Susanna Griso ha aprovechado para añadir que ese hombre también le considera su amigo: “No te lo perdono Gema”, le decía con tono guasón.

Las quejas de Carmen Borrego contra Gema López no terminan aquí, pero el colaborador ha emplazado a la semana que viene desvelar el resto de su conversación. Quiere hacerlo mirando a los ojos a la que será su compañera de plató, quien seguramente ya sepa lo que sucedió en las puertas de la iglesia de San Pablo, pues Terelu Campos ya quiso explicarlo por si alguien se sintió defraudado: “. Si a alguien no le ha parecido bien que me cuidara en la entrada lo siento mucho”, le reconocía a Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’. Seguramente Gema López tenga un buen motivo para contextualizar su comentario y pedir perdón en caso de haber causado algún dolor.