Carmen Borrego no puede más y estalla contra Ángel Cristo Jr

No había pasado ni el primer minuto en el programa ‘Así es la vida’ cuando Carmen Borrego se ha mostrado muy tajante ante las declaraciones que hizo el pasado viernes Ángel Cristo Jr sobre María Teresa Campos.

Desde que la gran presentadora del clan Campos falleciera el 5 de septiembre, su familia no ha hecho más que afrontar batalla tras batalla. En un primer momento fue Bigote Arrocet quien se pronunció sobre la relación que mantuvo con María Teresa Campos y acabó en polémica. Esta ocasión ha sido Ángel Cristo Jr quien ha hablado duramente sobre la presentadora y la compleja relación que tenía con Bárbara Rey. En pasadas declaraciones ya había mostrado que su madre hizo un montaje junto al humorista Arrocet “para molestar a María Teresa Campos”, un claro ejemplo del amor odio que existía entre ambas y que se encargó de señalar Carmen Borrego mostrando que “la conozco hace muchos años y Ángel tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe. Habla de lo que los demás hacían, pero no le oigo hablar de lo que hacía él. Me gustaría oírlo”, afirmaba hace una semana en el programa de ‘Vamos a ver’.

Ángel Cristo Jr sentencia a su madre, lanza un dardo a Chelo García Cortés y pide perdón al Rey Juan Carlos I EUROPAPRESS

Tras estas palabras, Ángel Cristo ha querido meter todavía más el dedo en la llaga y ha dirigido una parte de su mensaje a Carmen Borrego: “Mi madre no quería a María Teresa. Mi madre siempre la ha criticado en casa. A ella y a toda su familia”, proclamó el hijo de la vedette en su última entrevista tras ver cómo la hija de la presentadora salía en defensa de Bárbara. “A Carmen lo único que le tengo que decir es que está defendiendo a mi madre y ella se ríe muchas veces de la situación que tuvo con Bigote. Ella realmente, lo ha dicho muchas veces: lo hizo con un objetivo, y el objetivo no creo que le guste a Carmen”.

Sin embargo, esta situación ha llegado a un punto que la familia Campos no está dispuesta a tolerar: “No podemos más. Ruego que se deje en paz a mi madre de rollos familiares que no tienen nada que ver con ella. Qué más da que mi madre se llevara bien o se llevara mal con Bárbara Rey. No lo sé ni me interesa. Me doy cuenta que llevo todo este tiempo haciendo el duelo por María Teresa Campos y no por mi madre. Y es muy duro. Cada semana es uno y si no el otro”, sentencia muy rotunda dejando claro que puede hablar de su madre lo que quiera, pero “deja a la mía tranquila. Todo el mundo tiene que hablar de María Teresa Campos, pues se acabó. ¿Él ha dicho algo bueno de su madre? Si no lo dice de su madre, ¿cómo lo va a decir de la mía?”.