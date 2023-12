Gema Serrano: "Tengo metida en demanda a Carmen Borrego por difamación"

El enfrentamiento entre Carmen Borrego y Gema Serrano no parece tener fin. Si hace unas semanas era la hija de María Teresa Campos la que amenazaba con demandar a la segunda por las declaraciones que la amiga de Edmundo Arrocet hizo contra ella, ahora es Gema la que nos dice que "he puesto en manos de mi abogado este asunto y lo tengo metido en demanda contra esa señora porque me está difamando y por todo lo que está vertiendo contra mí públicamente. Ya estoy harta de aguantar sus mentiras..."

En un programa de televisión han asegurado que no existen sus empresas y que no trabaja en la radio...

Mienten. Se acercaron al domicilio social y no preguntaron si se ubicaba allí mi empresa, al contrario, dijeron que ni existía ni me conocían. Y eso que en la misma puerta del edificio hay una placa en la que se especifica que ahí tengo mi negocio, BBSI, que se dedica a la intermediación de eventos.

¿No tenía otra empresa a medias con Arrocet?

Nos dedicamos a comprar stocks de ropa y nos quedamos con la que nos gusta.

¿Cuándo se comunicó con él por última vez?

Ayer mismo. Estaba en Canarias con su hermana Pety, que ha venido a pasar unos días con él desde Chile.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet Gtres

¿Le habla de su novia inglesa?

Claro. Su novia vive en Londres y se ven cuando Edmundo visita a su hijo Maximiliano en esa ciudad. Por lo que me cuenta, esa relación va muy bien. Ha viajado con ella a varios países… pero no la trae a España por el follón mediático que se iba a organizar.

Algunos medios siguen insistiendo en que está liada con él.

Ja, ja, ja. Es que no aprenden. Somos muy buenos amigos, pero no hay una sola prueba de que hayamos sido algo más. Dijeron que existen unas fotos en las que estamos a horcajadas, pero no las han sacado a pesar de que dimos el permiso para que se vieran. ¿Por qué? Porque es mentira.

¿Le ha llegada esa demanda que dijo Carmen Borrego que le iba a poner?

No solamente no me ha llegado sino que parece que se ha echado atrás.