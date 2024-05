Este es el significado de la letra de la canción de Israel en Eurovisión: "No se necesitan grandes palabras, solo oraciones"

La participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024 trae cola. A pesar del conflicto bélico que está teniendo lugar en Gaza, la representación del país hebreo ha seguido adelante, eso sí, aunque con algunas trabas. No solo por parte de la Unión Europea de Radiodifusión, sino también por parte de algunos sectores de fans de este festival de la canción. Tras presentar dos propuestas que fueron rechazadas por su alto contenido político, Hurricane fue aceptada casi en el último momento para poder participar este año.

La balada que ha cantado Eden Golan ha servido para pasar la fase de clasificación y asegurarse un puesto en la gran final de Eurovisión celebrada la noche de este sábado 11 de mayo. De hecho, durante esta última semana, el tema partía como uno de los diez favoritos para hacerse con el micrófono de cristal, pero tras su actuación en la segunda semifinal, ha escalado puestos hasta colocarse en el segundo escalón, teniendo por delante solamente a Baby Lasagna, representante de Croacia que interpreta su pegadizo Rim Tim Tagi Dim.

Qué significa la canción de Israel

Eden Golan, la artista encargada de tomar el relevo de Noa Kirel ha sido la encargada de defender Hurricane, una balada sensible durante sus primeras estrofas, pero que acaba rompiendo con un ritmo más acelerado. A diferencia de las anteriores composiciones que la delegación israelí presentó para participar en Eurovisión 2024 que iban cargadas de mensajes políticos, esta canción tiene un significado más conmovedor, en el que la resiliencia y la salud mental cobran gran importancia.

Sin embargo, si hay algo que ha llamado la atención ha sido la combinación del inglés con el hebreo en la canción, sobre todo la parte final en hebreo, cuya traducción al castellano, según ChatGPT, dice lo siguiente: "No se necesitan grandes palabras, solo oraciones. Incluso si es difícil de ver, siempre dejas una pequeña luz para mi".

Letra de 'Hurricane', la canción de Israel en Eurovisión

Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who's the fool who told you boys don't cry?

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

Livin' in a fantasy

Ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

This hurricane

לא צריך מילים גדולות

רק תפילות

אפילו אם קשה לראות

תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן